Vikarierande verksamhetsutvecklare till avdelningsstöd
2025-10-10
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Norra innerstadens socialtjänstavdelning består idag av sex olika områden, Avdelningen leds av en avdelningschef som i sin stab har ett avdelningsstöd på fyra personer där du kan vara en av dem.
Avdelningsstödet leds av enhetschef. Avdelningen spänner över en stor del av socialtjänstens verksamhetsområden.
Nu söker vi dig, vikarierande verksamhetsutvecklare, som vill ingå i avdelningsstödet och tillsammans med oss fortsätta driva och stödja utvecklingsarbete och säkerställa god kvalitet i våra verksamheter.
Anställningen är ett vikariat på som beräknas pågå till 2026-08-31.
Vi erbjuder
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter som berör många människors vardag, en arbetsplats med fokus på utveckling, en god arbetsmiljö och ett arbetsklimat där teamarbete genomsyrar hela organisationen, goda förutsättningar att kombinera privat- och arbetsliv så som flextid och viss möjlighet till distansarbete, central placering i fina lokaler på Karlavägen 104.
Din roll
I rollen som verksamhetsutvecklare är dina huvudsakliga uppdrag att hålla ihop och driva
socialtjänstavdelningens arbete med kvalitetsledningssystem samt planera och genomföra verksamhets och avtalsuppföljningar av verksamheterna.
I övrigt finns det mer traditionella arbetsuppgifter så som:
analysera resultat, föreslå åtgärder, följa upp och utvärdera insatser
utveckla kvalitetsledningssystem i verksamheterna och på avdelningsnivå tillsammans med övriga inom avdelningen
utreda lex Sarah-ärenden
Arbetet är varierande och föränderligt och därför kan även andra arbetsuppgifter förekomma. Arbetets innehåll och förutsättningar kan komma att förändras över tid utifrån politiska mål och nya uppdrag
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
högskoleexamen som socionom, beteendevetare, jurist eller likvärdig som arbetsgivaren bedömer relevant
mycket god förmåga att uttrycka sig obehindrat på svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
erfarenheter av ILS (Integrerat ledningssystem) eller Stratsys, gärna inom Stockholms stad.
erfarenhet att följa upp socialtjänstens verksamheter.
erfarenhet av att självständigt driva utvecklings- och förbättringsarbeten
erfarenhet av förändringsledning inom socialtjänsten, genom erfarenhet av att chef inom socialtjänsten.
erfarenhet av preventivt utvecklingsarbete arbete inom socialtjänsten
erfarenhet av utredningsarbete.
I rollen som verksamhetsutvecklare är det viktigt att du är självgående, flexibel och tar ansvar för dina arbetsuppgifter och processer. Du är mål och resultatorienterad, planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt utifrån satta mål, strukturer och tidsplaner. Du är drivande i utvecklings- och förbättringsarbetet och bidrar med nytänkande och gott samarbete.
Välkommen med din ansökan!
