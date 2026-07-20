Vikarierande vattenhandläggare
Länsstyrelsen i Skåne län / Hälsoskyddsjobb / Malmö Visa alla hälsoskyddsjobb i Malmö
2026-07-20
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Skåne län i Malmö
, Lund
, Bjuv
, Klippan
, Höganäs
eller i hela Sverige
Länsstyrelsen Skåne är en statlig myndighet på regional nivå som ansvarar för den statliga förvaltningen i länet. Vi arbetar med att nationella mål ska få genomslag i länet utifrån regionala förutsättningar. Inom våra uppdrag arbetar vi med rådgivning, tillstånd och tillsyn, planer och strategier. Vi förvaltar naturområden och fördelar ekonomiskt stöd. Vi samverkar med aktörer i hela länet.
Vi har cirka 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad.Publiceringsdatum2026-07-20Beskrivning
Länsstyrelsen söker nu en vikarierande vattenhandläggare till vattenenheten på avdelningen för natur och vatten. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningarna är ett vikariat på 12 månader med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Vattenenheten har ett nära samarbete med Fiske- och restaureringsenheten och Vattenstrategiska enheten. Tillsammans arbetar vi brett med vattenfrågor i länet kring t.ex. restaurering av vattenmiljöer, fiske, tillsyn av vattenverksamhet, bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA), kalkning av försurade vatten, skydd av dricksvatten, samt framtagande av kunskaps- och planeringsunderlag, miljöövervakning och vattenförvaltning. Vår gemensamma uppgift är att värna, restaurera och utveckla våra vattenmiljöer samt att bidra till att miljömål och fiskeripolitiska mål uppfylls. Enheterna har tillsammans cirka 40 medarbetare med olika utbildningsbakgrund. Hos oss arbetar bland annat personer som är limnologer, marinbiologer, fiskeribiologer, naturgeografer, miljövetare, naturvårdsingenjörer, agronomer och geologer.Dina arbetsuppgifter
Vattenenheten arbetar med olika vattenverksamhetsärenden enligt miljöbalken. Våra ärenden kan röra många olika typer av verksamheter som påverkar vatten: utfyllnad, grävning t.ex. vid restaurering av vattendrag, vattenkraftverk, markavvattning, dikningsföretag, kusterosion, större infrastrukturprojekt, vattenskydd och uttag av yt- eller grundvatten för dricksvatten eller bevattning.
Du kommer främst att arbeta med grundvattenfrågor, men även bidra inom Vattenenhetens övriga arbetsområden vid behov. I rollen har du många kontakter, bland annat med kommuner och kommunala bolag, företag, markägare, konsulter, SGU, SGI, Trafikverket, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Mark- och miljödomstolen, Havs- och vattenmyndigheten, andra länsstyrelser samt allmänheten.
Arbetet omfattar bland annat handläggning av samrådsärenden, deltagande i tillståndsprövningar i Mark- och miljödomstolen, tillsyn enligt miljöbalken, samverkan i större infrastrukturprojekt samt hantering av anmälningar från allmänheten.
En stor del av arbetet handlar om grundvattenuttag och dess påverkan på skyddade områden och omgivningen, exempelvis vid bergtäkter och bevattningsuttag. Du kommer även att arbeta med frågor som rör vattenskyddsområden, vattenförsörjning och andra grundvattenrelaterade frågor. I rollen kan du också fungera som ett internt stöd inom dessa områden.
Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega samt verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.Kvalifikationer
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.
Vi söker dig som har högskoleexamen inom geologi eller har annan naturvetenskaplig högskoleutbildning med inriktning på geologi och grundvatten. Du har erfarenhet av arbete med miljö- och kvantitetsrelaterade grundvattenfrågor. Du bör också ha kunskaper om prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Det är meriterande med myndighetserfarenhet inom detta område. B-körkort krävs för tjänsten.
Som medarbetare på Länsstyrelsen Skåne har du förmågan att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är strukturerad, kan ta egna initiativ och har god förmåga att prioritera och även att kommunicera på ett pedagogiskt sätt. Du måste vara trygg och säker i din myndighetsroll eftersom ärendena du ska hantera ofta är komplexa med många intressekonflikter.Du har förmåga att sätta in frågor i ett bredare sammanhang, med kopplingar till andra sakfrågor samt har ett miljöengagemang. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).Övrig information
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Observera att din ansökan blir en allmän handling.
I våra rekryteringar har vi valt att ta bort det personliga brevet samt möjligheten att bifoga filer. Det är därför av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta då ansvarig HR-generalist Kajsa Gretland, 010-224 22 05 som hjälper dig att registrera din ansökan. Fortsätt alltså inte med din ansökan här.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Här hittar du information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter.
Här hittar du mer information om Länsstyrelsen Skåne. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Skåne Län
(org.nr 202100-2346), https://www.lansstyrelsen.se/
Södergatan 5 (visa karta
)
205 15 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen Skåne, Avdelningen För Natur Och Vatten, Vattenenheten Kontakt
Mattias Ekvall mattias.ekvall@lansstyrelsen.se 010-2241590 Jobbnummer
10007604