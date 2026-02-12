Vikarierande vaktmästare 50%, Huddinge kommun
2026-02-12
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Om arbetsplatsen
Sysselsättningsverksamheterna i Huddinge består av två enheter, Aktivitetshuset och Fleming. Vi riktar oss till personer mellan 18-65 år med psykiska funktionsnedsättningar. Alla verksamheterna erbjuder öppen sysselsättning och biståndsbedömda sysselsättningsinsatser. Sysselsättningen syftar till att erbjuda våra brukare meningsfull sysselsättning och verksamheterna genomsyras av återhämtningsperspektivet med fokus på att individens egen återhämtningsprocess tar olika lång tid och anpassas efter personens önskemål och behov. Vi har flera olika sysselsättningsaktiviteter; montering, kök, secondhandbutik, musikstudio, snickeri eller skaparverkstäder.
Nu söker vi en engagerad och lösningsorienterad vaktmästare. Detta är en vikariat på 50% som avser 4 månader med möjlighet till förlängning.
Om arbetet
Tjänsten som vikarierande vaktmästare är en förstärkning till vårt vaktmästarteam och utgår från Vuxensektionen, men våra två vaktmästare arbetar mot hela Individ- och familjeomsorgen. Arbetsuppgifterna är sedvanliga vaktmästaruppgifter samt en del hantverksuppdrag - löpande underhåll av lokaler, renoverings- bygg- och målningsuppdrag samt transport av möbler och lokalutrustning. De aktuella lokalerna är allt från kontor och personalutrymmen, men även boenden och verksamheter med besök av klienter och brukare inom socialtjänsten. I arbetsuppgifterna ingår löpande översyn av verksamheternas material och inventarier, ommöbleringar och omflyttningar.
Om dig
Vi söker dig som har en yrkesutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Du behöver även ha några års praktisk arbetslivserfarenhet inom områdena måleri, renovering, bygg- och underhållsarbete. Körkort är ett krav för tjänsten.
Du behöver kunna arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har även god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med klienter, brukare, personal, interna och externa samarbetspartners.
Som vaktmästare hos oss har du en mycket viktig roll som gör att verksamheternas arbete kan flyta på. Du behöver ha god struktur över dina arbetsuppgifter och vara noggrann i dina prioriteringar, som kan behöva skifta flera gånger under en dag. Du måste vara beredd på akuta punktinsatser som underhålls- och reparationsarbete, så väl som att ansvara för systematisk skötsel. Du behöver också kunna ta egna initiativ utifrån verksamhetens behov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Sara Hållstrand Enhetschef: sara.hallstrand@huddinge.se
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
