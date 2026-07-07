Vikarierande utredningssekreterare till EBA
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Kansliet för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
Vill du bidra till att utveckla Sveriges internationella bistånd? Har du flerårig erfarenhet av utvärdering och goda kunskaper i utvärderingsmetod? Är du analytisk, kreativ och sätter värde i att bidra till gemensamma resultat? Arbetet som utredningssekreterare på kansliet för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) innebär bland annat att initiera och projektleda studier av relevans för det svenska internationella biståndet.
EBA är en statlig kommitté som består av en expertgrupp och ett kansli, som svarar för den löpande verksamheten. Kommitténs uppdrag är att ta fram och kommunicera utvärderingar och analyser av strategisk relevans för den svenska internationella biståndspolitikens utformning och genomförande. EBA ger externa experter i uppdrag att genomföra studier och redovisa resultaten i form av rapporter. Några studier utförs även av kansliet.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består i att initiera och projektleda utvärderingar och andra studier samt att delta i relevanta samtal med EBAs målgrupper. Ditt ansvarar omfattar omvärldsbevakning, kontakt med potentiella skribenter, projektledning och kommunikation av rapporter.
Att bidra till att EBAs rapporter uppmärksammas och diskuteras är en viktig del av kansliets arbete. Du deltar också i kansliets övriga arbetsuppgifter som t.ex. skrivande av rapport till regeringen och olika former av underlag. Arbetet är utåtriktat och innebär många kontakter med forskare, utvärderare, akademiska institutioner, myndigheter och organisationer, i Sverige och utomlands.Kvalifikationer
Du har relevant akademisk examen på magisternivå eller högre och flerårig erfarenhet av eget utvärderingsarbete, i egenskap av utvärderare eller som ansvarig för beställning eller genomförande av utvärderingar. Du har både djupa och breda kunskaper i utvärderingsmetod.
Du har en mycket god och dokumenterad förmåga att leda projekt och att samarbeta med andra. Du är initiativrik, kan arbeta självständigt och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Du har förmåga att självständigt och i grupp formulera idéer till utvärderingar och andra studier som kan förbättra svenskt utvecklingssamarbete. Du är bra på att presentera kunskapsmaterial inför mindre och större grupper.
Följande är meriterande:
Gedigen erfarenhet av biståndsutvärdering.
Gedigen erfarenhet av utformning och bedömning av anbud inom offentlig upphandling av utvärderingar.
Sakkompetens och vana att göra ekonomisk-politiska analyser eller utvärderingar inom områden som kompletterar det nuvarande kansliet (exempelvis EU:s bistånd, utvecklingsfinansiering, humanitärt bistånd).
God kunskap om beslutsprocesser och deras implementering inom det svenska utvecklingssamarbetet (såsom policyutveckling inom UD, implementering av strategier inom Sida, genomförande av biståndsinsatser).
Tillgång till nätverk inom relevanta forsknings-, utvärderings- och förvaltningsområden.
Att fungera väl i ett nära samarbete på en liten kreativ arbetsplats är en avgörande kompetens.
Vi erbjuder ett spännande arbete i ett välfungerande arbetslag med trevliga arbetskamrater. EBA är en kommitté under Utrikesdepartementet, så det är viktigt att förstå och kunna fylla rollen som opolitisk tjänsteman.Övrig information
Anställning enligt kollektivavtal för sakkunniga inom Regeringskansliet (Specialistavtalet). Tillträde snarast efter överenskommelse. Förordnandetid till som längst 20 augusti 2027. Lön efter kompetens och tidigare erfarenhet.
Är du intresserad?
Mer information om EBA finner du på https://eba.se/
Vill du veta mer om befattningen, kontakta EBAs kanslichef Jan Pettersson, tel. 08 405 35 17. Registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg ReachMee tillsammans med relevanta meriter och ett kort personligt brev. Notera att vi använder initiala urvalsfrågor. Välkommen med din ansökan senast måndag den 24 augusti 2026.
Regeringen kan tillsätta kommittéer/statliga utredningar för att utreda en särskild fråga eller frågeområde. Kommittéernas uppdrag ges i form av ett kommittédirektiv och handlar ofta om att ta fram fakta, analysera dem och lägga fram förslag. Kommittéförordningen sätter ramarna för kommitténs arbete. En kommitté är en egen myndighet som är fristående från regeringen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
103 33 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
9995321