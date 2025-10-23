Vikarierande universitetslektor i musikvetenskap
2025-10-23
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid.
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.Vid Institutionen för kulturvetenskaper bedriver vi forskning och undervisning i olika estetiska vetenskaper såsom film-, konst- & bild och musikvetenskap samt inom genusvetenskap, kulturstudier, barn- och ungdomskultur och etnologi. Institutionen för kulturvetenskaper har totalt ca 60 medarbetare och ungefär 900 studenter per år. Våra lokaler är belägna centralt i Göteborg, vid Humanisten, Renströmsgatan 6.
Ämne
Vi söker nu en vikarierande universitetslektor i musikvetenskap på 50% med start den 1 januari 2026 tom 31 januari 2027.
Ämnesbeskrivning
Utbildningen i musikvetenskap vid Göteborgs universitet omfattar musikanalytiska, musikhistoriska, medieteoretiska, sociologiska, etnologiska och kulturkritiska perspektiv på musik. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska. Ämnet har en bred forskningsprofil med inriktning mot studier av musik och medier, musiketnologi, musiksociologi, populärmusikstudier, musik och demokrati, filmmusik och ljudspårsstudier, musikhistoria och musikestetikPubliceringsdatum2025-10-23Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att undervisa på kurser inom musikvetenskap på grundnivå, bland annat i musikhistoria och grundläggande musikteori, samt på fördjupnings- och avancerad nivå, bland annat i form av handledning av uppsatser. Utöver detta ingår undervisning på kandidatprogrammet Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap.
Utöver undervisning kommer du som vikarierande lektor att ingå i det kollegiala arbetet inom avdelningen estetik vilket innebär att vara involverad i pedagogiskt utvecklingsarbete, kursutvecklingsarbete samt delta vid avdelningsmöten och kollegiemöten inom ämnet.
Behörighet
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap (länk här) samt Göteborgs universitets anställningsordning som hittas här: Styrdokument | Göteborgs universitet (gu.se) under Personal-Handläggningsordning. Vi söker dig som är disputerad i musikvetenskap och som har dokumenterad erfarenhet av undervisning inom högre utbildning. Du har dokumenterat god förmåga att samarbeta med såväl studenter som kollegor, samt intresse för att undervisa inom områdena musikhistoria, musikteori och samtidens musikliv. Av stor vikt är ett gediget intresse för att undervisa och utvecklas pedagogiskt.
Bedömningsgrund
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen (se länk ovan) samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.
Vid tillsättningen kommer stor vikt att läggas vid pedagogisk skicklighet.
Sökandes samarbetsförmåga och administrativa skicklighet kommer att värderas högt. I urvalsprocessen kommer särskilt dokumenterade meriter inom följande områden att beaktas:
• Pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet, exempelvis genom planering och genomförande av utbildning, inklusive handledning och examination, på olika typer av kurser och nivåer.
• Mycket god förmåga att undervisa på både svenska och engelska.
• Förmåga att leda och administrera undervisning, såsom kursansvar.
Anställning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning VIK from 1 januari 2026 tom 31 januari 2027, med ev möjlighet till förlängning
Omfattning: 50%
Placering: institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet, Göteborg
Tillträde: 1 januari 2026 eller enligt överenskommelse.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:
Alexandra Fried Magnusson, avdelningschef för Avdelning estetik, 031-786 1974 alexandra.fried@gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här.Så ansöker du
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal (länk här), välj personalkategori "Lärare" och organisation "Humanistiska fakulteten", klicka på annonstiteln i listan för att öppna annonsen och sedan på knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och Humanistiska fakultetens anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Notera att följande dokument ska bifogas i ansökan (PDF-format):
• Personligt brev, max 500 tecken (cirka en sida)
• Förteckning över examina och anställningar
• Beskrivning av vetenskapligt och pedagogiskt arbete
• Doktorsexamensbevis
• Övriga dokument och bilagor (frivilligt)
De handlingar som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i två exemplar till: Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvetenskaper, Box 200, 405 30 Göteborg. Ange diarienummer på handlingarna. Handlingarna ska vara inkomna senast tre dagar efter sista ansökningsdag, eller avsändaren ska kunna visa att handlingarna postades senast sista dag för elektronisk ansökan.
Ansökan ska vara inkommen senast: 24 november 2025
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb.
