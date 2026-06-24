Vikarierande universitetslektor, höstterminen 2026
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2026-06-24
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar kursansvar, undervisning, uppsatshandledning och examination på grund- och masternivå i sociologi.
Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi eller i ämne arbetsgivaren bedömer som likvärdigt samt har visat pedagogisk skicklighet. Behörighet- och bedömningsgrunder vid anställning som lektor finns i föreskrifter rörande anställning av lärare.
Övriga krav och meriter
Sökande ska ha goda kunskaper inom sociologisk teori och metod och ska kunna undervisa på de utbildningsprogram som finns vid institutionen, särskilt på kandidatprogrammet i kriminologi och på kandidatprogrammet i Human Resources. Sökande ska ha erfarenhet av att undervisa och handleda uppsatser i sociologi på såväl master- som kandidatnivå. Erfarenhet av kursansvar och vana vid att undervisa stora studentgrupper är meriterande.
Sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift är nödvändigt. Dokumenterad undervisningsportfölj och styrkta pedagogiska meriter är ett krav. Det är meriterande ifall den sökande med mycket liten förberedelse- eller inläsningsperiod kan utföra arbetsuppgifterna. Sökande ska också kunna uppvisa god förmåga att samarbeta.
Bedömningsgrund
Särskild vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Den sökandes förmåga att självständigt planera, utveckla och genomföra utbildning anses mycket viktigt.
Bedömningsgrunder vid anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt i Föreskrifter för anställning av lärare vid Lunds universitet https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2024-10/lunds-universitets-anstallningsordning-240618.pdf
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.
Sociologiska institutionen i Lund består av tre discipliner, sociologi socialantropologi och genusvetenskap. Gemensamt för dessa är att de försöker förstå och förklara människan och samhället i deras sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
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Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
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