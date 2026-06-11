Vikarierande Universitetsadjunkt inom energiomställning och vindkraft
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2026-06-11
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Vikarierande Universitetsadjunkt inom energiomställning och vindkraft
Vill du arbeta med undervisning inom energiomställning och vindkraft, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som vikarierande universitetsadjunkt på Uppsala universitet, campus Gotland.
Institutionen för geovetenskaper är Sveriges mest heltäckande akademiska miljö för forskning och utbildning inom geovetenskap. Här finns en bred kompetens som bidrar till lösningar på viktiga samhällsfrågor.
Våra sex forskningsavdelningar: • Geofysik • Luft- vatten- och landskapslära • Mineralogi, petrologi och tektonik • Naturresurser och hållbar utveckling • Paleobiologi • Vindenergi
För mer information se: www.uu.se/geovetenskaper
Avdelningen för vindenergi på Campus Gotland bedriver tvärvetenskaplig verksamhet inom vindenergi och hållbar energiomställning. Verksamheten omfattar undervisning, forskning och samverkansprojekt. Utbildningen består av undervisning på campus Gotland och distans på grundläggande- och avancerad nivå inom vindkraftsprojektering och hållbar energiomställning. Inom forskningen har vi en gedigen bredd och samverkar både nationellt och internationellt. Idag omfattar verksamheten cirka 30 personer med både teknisk, natur- och samhällsvetenskaplig kompetens.
Avdelningen finns på Campus Gotland, ett internationellt campus mitt i världsarvsstaden Visby. För mer information: Vindenergi - Uppsala universitet
Beskrivning av anställningens ämnesområde:
Tjänsten omfattar ämnesområdena hållbar energiomställning och vindkraftsprojektering.
En storskalig utbyggnad av vindenergi är en viktig del av en hållbar energiomställning. Samtidigt behövs mer kunskap om de olika omställningsprocesser som är relaterade till en sådan utveckling. Ämnesområdena vid enheten arbetar både för att öka förståelsen för hur vi kan maximera vindenergins bidrag, men också övergripande med förutsättningarna för en hållbar energiomställning i alla delar av energisystemet. Mer specifikt för undervisningsdelen som är i fokus i denna tjänst så förtydligas utbildningens ämnesområden nedan.
Ämnet hållbar energiomställning ger ett helhetsperspektiv på energiområdet med bred förståelse för olika utmaningar och möjliga tillvägagångssätt i omställningsarbetet. Utbildningen behandlar även sociala perspektiv som deltagande och förändringsledarskap, vilka är nödvändiga i arbetet för långsiktig hållbarhet både globalt och lokalt.
Förnybar energi är betydelsefull för den globala energiomställningen och vindkraft är en av de energikällor som växer snabbast. Utvecklingen i den internationella vindkraftsindustrin går också fort, inom teknik, policy och acceptans. Därmed ökar efterfrågan på kunskap kring att initiera, leda och genomföra vindkraftsprojekt på ett framgångsrikt och hållbart sätt. Uppsala universitet Campus Gotland i Visby är ledande inom tvärvetenskaplig utbildning i vindkraftsprojektering.
Ämnet vindkraftsprojektering täcker ett brett spektrum av kunskapsområden såsom planering, miljö, teknik, energi, vindresurser, ekonomi och elnätsanslutning. Ämnet är brett så det omfattar allt från att beräkna vindkraftverks energiproduktion på en utvald plats till att kommunicera vindkraftsfrågor med berörda parter.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och studentkontakt. Undervisningen kommer att kunna omfatta våra kurser både inom vindkraftsområdet och i energiomställning. Undervisningen kommer att omfatta i huvudsak våra nätbaserade kurser men även undervisning på campus kan förekomma.
Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
Anställningen kommer innefatta arbete, med beslutsmodellen MCDA (Multi-Criteria Decision Analysis), i ett externt forskningsprojekt.
Anställningen kan komma att innefatta administrativa uppdrag samt deltagande i utvecklings- och samverkansprojekt inom Uppsala universitet och enheten.
Kvalifikationskrav
Masterexamen samt ämnesfördjupning i vindkraftprojektering samt grundläggande kunskap om energiomställning. Relevant erfarenhet av beslutsmodellen MCDA (Multi-Criteria Decision Analysis). Det krävs att den pedagogiska skickligheten och ämnesfördjupningen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska. Vi ser gärna att du som person är flexibel, initiativtagande, prestationsorienterad och har god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta i en föränderlig miljö, du vill ta mycket eget ansvar och är van att arbeta i ett högt tempo.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenhet av arbete inom statlig myndighet och framför allt inom akademin är meriterande.
Om anställningen: tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-08-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Visby
Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Stefan Ivanell.
E-postadress: stefan.ivanell@geo.uu.se
. Telefonnummer: 018-471 83 60.
Välkommen med din ansökan senast den 26 juni 2026, UFV-PA 2026/2061
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
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752 00 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper Kontakt
Stefan Ivanell stefan.ivanell@geo.uu.se 018-4718360 Jobbnummer
9958603