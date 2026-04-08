Vikarierande universitetsadjunkt i estetiska ämnen
Umeå universitet / Högskolejobb / Umeå Visa alla högskolejobb i Umeå
2026-04-08
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå universitet i Umeå
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Lycksele
, Luleå
eller i hela Sverige
Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom de estetiska ämnena bild, musik och slöjd. På institutionen för estetiska ämnen samsas drygt 40 trevliga medarbetare som förenas i sitt engagemang för de estetiska ämnena. Det gör arbetsplatsen till en kreativ miljö där människor med olika skapande intressen möts: trä och textil, modedesign, bild och form, foto, grafisk design, ljud, musik och musikproduktion. För mer information besök gärna institutionens hemsida: https://www.umu.se/institutionen-for-estetiska-amnen/
Institutionen för estetiska ämnen söker nu en vikarierande universitetsadjunkt inom ämnesområdet estetiska ämnen. Med estetiska ämnen avses i detta fall textilslöjd och bild.
Beskrivning av arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning i textilslöjd, modedesign och bild, såväl ämnesdidaktik som praktiskt hantverkskunnande, i kurser inom lärarprogrammet, kurser med inriktning mot kulturskolans verksamhet samt övrigt kursutbud som kräver kompetens i textilslöjd och bild. Just nu är behovet störst inom textilslöjd, men undervisningens innehåll kommer att variera i enlighet med ett föränderligt kursutbud. Undervisning i grafisk design kan förekomma beroende på verksamhetens behov. Till undervisning hör föreläsningar, handledning, praktisk färdighetsträning, workshops, seminarieledning och bedömning. Undervisningen sker både på campus och nätbaserat.
Till arbetsuppgifterna hör också utbildningsrelaterad administration och kompetensutveckling av relevans för institutionens verksamhet, samt att delta aktivt i institutionens utveckling. I anställningen ingår 80 % undervisning och administration samt 20 % kompetensutvecklingstid.
Behörighetsgrunder för anställning som universitetsadjunkt
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i estetiska ämnen är den som har examen på lägst magisternivå inom för anställningen relevant område eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
För behörighet till aktuell anställning krävs lärarexamen med inriktning mot grundskola eller gymnasium, med behörighet att undervisa i textilslöjd. Vidare krävs ett brett hantverkskunnande inom textilslöjd samt yrkeserfarenhet av undervisning i ämnet i ungdomsskolan.
Goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift samt förmåga att undervisa på detta språk utgör ett krav för anställningen.
Bedömningsgrunder för urvalet
Specifika bedömningsgrunder är:
dokumenterade kunskaper inom textilslöjd, såväl ämnesdidaktik som hantverkskunnande inom en bredd av tekniker och material inom textilt hantverk
professionskompetens från undervisning i textilslöjd i ungdomsskolan
dokumenterade kunskaper inom bild, såväl ämnesdidaktik som hantverkskunnande inom bildområdet
samverkan med aktörer inom fältet textilslöjd i det omgivande samhället och med kulturverksamhet
dokumenterad kompetens inom modedesign
professionskompetens från områden med relevans för anställningens innehåll
digital kompetens och erfarenhet av att undervisa nätbaserat.
Till övriga bedömningsgrunder hör:
god samarbetsförmåga
självständighet
förmåga till studieadministration
övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifter
Lärarexamen med behörighet att undervisa i bild är meriterande för anställningen.
Avvägning mellan bedömningsgrunder
Särskild vikt ska fästas vid dokumenterade kunskaper inom textilslöjd, såväl ämnesdidaktik som hantverkskunnande inom en bredd av tekniker och material inom textilt hantverk samt vid professionskompetens från undervisning i textilslöjd i ungdomsskolan.
Vikt ska fästas vid dokumenterade kunskaper inom bild, såväl ämnesdidaktik som hantverkskunnande inom bildområdet.
Vikt ska även fästas vid samverkan med aktörer inom fältet textilslöjd i det omgivande samhället och med kulturverksamhet, dokumenterad kompetens inom modedesign, professionskompetens från områden med relevans för anställningens innehåll, samt digital kompetens och erfarenhet av att undervisa nätbaserat.
Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.
Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet; https://www.umu.se/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-for-larare-vid-umea-universitet2/
Ansökan ska innehålla följande dokument:
personligt brev med motivering till varför du söker anställningen
CV/ meritförteckning med bilagor
relevanta betyg och intyg
kontaktuppgifter till två referenspersoner
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2026-05-05. Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form.
Övriga upplysningar
Anställningen ett vikariat, 100%, med tillträde 2026-08-17 eller enligt överenskommelse dock längst till och med 2027-08-01.
Anställningen är placerad i Umeå och hög närvaro i miljön är ett krav.
Umeå universitet är en statlig myndighet vilket innebär att anställda får särskilda förmåner, läs mer om det här: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/formaner/
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av:
Stina Wikberg, prefekt, 090-786 58 66, eller stina.wikberg@umu.se
eller
Anneli Taflin, HR-samordnare, 090-786 89 31, anneli.taflin@umu.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874), https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Umeå universitet (visa karta
)
901 87 UMEÅ Arbetsplats
Umeå Kontakt
HR-samordnare
Anneli Taflin anneli.taflin@umu.se 0907868931 Jobbnummer
9841462