Vikarierande universitetsadjunkt i avancerad 3D och animering
Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.
Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?
Vi söker en engagerad, pedagogisk och kunnig universitetsadjunkt i avancerad 3D och animering. Som universitetsadjunkt hos oss kommer du att spela en viktig roll i att utbilda, handleda och examinera våra studenter.Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Undervisningen sker i huvudsak på programmen 3D-animation och visualisering, Digitala medier och Webmaster.
Du kommer främst att undervisa i animation (bild, kortfilm, etc), förproduktion, karaktärsdesign, rörlig bildproduktion och andra närliggande ämnen. Beroende på din kompetens kan det även bli aktuellt med undervisning inom andra områden.
Du kommer att arbeta i team bestående av lärarlag på programmen och på respektive kurser i programmen. Du kommer att förbereda och hålla i föreläsningar, seminarier och workshops, handleda, rätta inlämningsuppgifter, examinera, framställa kursmaterial och bidra till såväl kvalitetsarbete som kurs- och programutveckling. En del av undervisningen kan komma att ske på distans, men till störst del sker undervisningen på campus.
Behörighetskrav för anställning som universitetsadjunkt:
Visad pedagogisk skicklighet. Sökande som saknar pedagogiska meriter från
en akademisk miljö ska ha kompetens likvärdig med högskolans
behörighetskrav, dock kan den ha uppnåtts på annat sätt än inom den
akademiska miljön.
Genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst tio veckor eller
motsvarande kompetens. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan
anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför
utbildningen under anställningens två första år.
Avlagd examen på avancerad nivå i 3D, animation, filmproduktion eller annat närliggande ämne som arbetsgivaren bedömer som relevant eller motsvarande. I vissa fall kan yrkesskicklighet vara behörighetsgivande i stället för examen på avancerad
nivå. För att detta ska vara aktuellt ska det röra sig om yrkesskicklighet som
bedöms motsvara en examen på avancerad nivå och har relevans för de
arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
För denna anställning krävs dessutom:
God samarbetsförmåga.
God förmåga att kommunicera på svenska i såväl tal som skrift.
Meriterande för anställningen är:
Kunskap om AI i produktion och planering av animerad film.
Förståelse för design och designprocessen, dess roll och metoder.
Förståelse för animerad film, karaktärer och material.
Tidigare yrkeserfarenhet av produktion av animerad film.
Tidigare erfarenhet av handledning av projekt- och examensarbeten.
Goda estetiska kunskaper (färg, form, m.m).
Erfarenhet av projektledning (grupper och dynamik).
Förståelse för concept art som del av designprocessen.
Erfarenhet av verktyg och mjukvara inom medieproduktion.
Bedömningsgrunder:
Vid Högskolan Väst finns följande generella bedömningsgrunder:
Pedagogisk skicklighet
Vetenskaplig skicklighet
Samverkansskicklighet
Administrativ skicklighet
Ledningsskicklighet
Annan yrkesskicklighet
Vid bedömning kommer pedagogisk skicklighet och annan yrkesskicklighet att viktas lika och sättas i första hand. Samverkansskicklighet och administrativ skicklighet kommer att viktas lika och sättas i andra hand. Vetenskaplig skicklighet och ledningsskicklighet kommer att viktas lika och sättas i tredje hand.
Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter. Övrig information
Anställningen är ett vikariat på 75-100 % (enligt överenskommelse) under perioden 2026-08-15 - 2027-01-31 eller enligt överenskommelse.
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.
Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2026/89 och skickas i ett exemplar. För information kring utformning av ansökan, se anvisning för utformning av ansökan som du hittar här: Högskolan Väst - Arbeta hos oss (hv.se).
Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan
Sista ansökningsdag är 2026-05-21.
If you want to learn more about the Swedish Academia please visit:https://sverigesungaakademi.se/en/publications/a-beginners-guide-to-swedish-academia/
Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan Väst
https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/
Gustava Melins gata 2 (visa karta
)
461 86 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och IT Kontakt
Avdelningschef
Ulrika Hedman ulrika.hedman@hv.se 0520-223574
9886851