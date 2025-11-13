Vikarierande undersköterskor till Tunängen vård- och omsorgboende
Botkyrka kommun, Vård och omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Botkyrka Visa alla undersköterskejobb i Botkyrka
2025-11-13
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Botkyrka kommun, Vård och omsorgsförvaltningen i Botkyrka
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar är att ge vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ge stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att med medborgarens fokus ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Vi är 2 500 medarbetare som i våra olika funktioner ger stöd och omsorg till de medborgare som behöver det.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker fyra vikarierande undersköterskor till våra dag- och kvällstjänster med inriktning mot demens.
Som undersköterska ger du personcentrerad vård med fokus på ett rehabiliterande förhållningssätt som stödjer brukarnas förmågor. På Tunängens vård- och omsorgsboende präglas arbetet av ansvarsfullhet, engagemang och personcentrerad omvårdnad. Arbetet innefattar daglig dokumentation av åtgärder och brukarens hälsotillstånd enligt socialtjänstlagen, och du ansvarar även för att planera och genomföra dagliga aktiviteter som skapar ett socialt och meningsfullt innehåll i vardagen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• tillgodose brukarnas individuella behov av omsorg, omvårdnad och service
• genomföra delegerade och ordinarie sjukvårdsinsatser enligt hälso- och sjukvårdslagen
• Upprätta och följa upp genomförandeplaner i dialog med vård- och omsorgstagaren
• dokumentera åtgärder i Lifecare enligt SoL och HSL
• genomföra individuella riskbedömningar för vård- och omsorgstagaren och arbetsmiljön
• dela ut läkemedel och insulin vid godkänd delegering
• ge brukarna socialt och emotionellt stöd
• ledsaga brukare till olika vårdinsatser och aktiviteter
Tjänsten innebär ett ansvarsfullt och meningsfullt arbete där du får stödja brukarnas hälsa och välbefinnande varje dag. Genom att arbeta nära både brukare och kollegor bidrar du till en trygg, stimulerande och kvalitativ vårdmiljö.
Vi arbetar med samplanering, vilket innebär att alla medarbetare har en basenhet där man är schemalagd större delen av sin tid. Under månaden förekommer även pass där man fungerar som resurs för hela huset. Vi utgår från ett grundschema på fyra veckor och förutsätter att du kan arbeta under årets alla dagar.
Tjänsterna omfattar både dag- och kvällspass, med obekväma arbetstider samt arbete varannan helg.
Vi erbjuder dig
Tunängens vård- och omsorgsboende erbjuder 120 platser för korttidsboende, somatisk vård och demensvård fördelade på tolv avdelningar. Vi arbetar teambaserat med nära samarbete mellan kollegor, administratörer, enhetschefer och HSL-personal, vilket skapar en dynamisk och stödjande arbetsmiljö.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas och bidra i en verksamhet som kontinuerligt strävar efter hög kvalitet, där alla medarbetare har de bästa förutsättningarna att utföra sitt arbete professionellt. Du får ta del av attraktiva förmåner, såsom friskvårdsbidrag i form av friskvårdspeng och skoförmån, samt hälsosamma scheman som värnar om din hälsa och trivsel. Våra nyöppnade avdelningar erbjuder ljusa och nyrenoverade lokaler, och vi arbetar aktivt för att skapa en arbetsplats där du kan göra ditt bästa varje dag.
Du som söker till oss
Du har en utbildning från Vård- och omsorgsprogrammet eller en undersköterskeutbildning på Komvux/Yrkeshögskola. För att kunna anställas som undersköterska krävs ett intyg om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Du har dessutom minst 1 års erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
Övriga krav:
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Erfarenhet av dokumentation enligt socialtjänstlagen.
• Erfarenhet från äldreomsorg, gärna inom vård- och omsorgsboende, med inriktning mot både demens- och somatisk vård.
Meriterande:
• Erfarenhet eller utbildning inom demenssjukdom, socialpsykiatri/äldrepsykiatri och multisjuklighet.
• Erfarenhet av att arbeta som aktivitetsledare eller ha haft aktivitetsansvar.
• Tidigare erfarenhet eller utbildning inom den inriktning du söker.
• Erfarenhet av arbete i systemet Lifecare.
• Delegering av trakeostomi.
Som undersköterska hos oss arbetar du flexibelt och utvecklande, och du är trygg och stresstålig samt kan behålla lugnet även i utmanande situationer. Du har förmågan att se helhetsperspektivet för både brukare och verksamheten, är analytisk och ansvarstagande, och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. I rollen får du även använda din problemlösningsförmåga och initiativkraft, eftersom ingen dag är den andra lik. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper, såsom stabilitet, engagemang och förmåga att samarbeta med både brukare och kollegor.
Tänk på att ansöka om intyg för skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen om du inte redan har den! För att kunna bli anställd som undersköterska i Botkyrka kommun krävs det att du har intyg om skyddad yrkestitel eller omfattas av undantagsregeln. Läs gärna mer om detta på Socialstyrelsens hemsida.
Du behöver också inhämta utdrag från Polisens belastningsregister.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VON/2025:00385". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882) Arbetsplats
Botkyrka kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Kontakt
Mariana Ferreira Contreiras mariana.contreiras.ferreira@botkyrka.se Jobbnummer
9602318