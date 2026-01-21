Vikarierande undersköterskor särskilt boende
2026-01-21
Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.
Om arbetsplatsen - det här är vi!
Solliden söker vikarierande undersköterskor för långtidsvikariat då två av våra medarbetare är föräldralediga/studielediga.
Solliden består av 7 avdelningar, två av dessa är inriktade mot demens. Avdelningarna på Solliden har 8-9 vårdplatser. Verksamheten bedrivs dygnet runt och arbete på kvällar samt varannan kväll ingår i tjänstgöringen.
På varje avdelning arbetar 7-8 personer tillsammans för att skapa en meningsfull tillvaro för våra äldre. Sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut finns knuten till Solliden och har regelbundna möten tillsammans med arbetsgruppen.
På Solliden arbetar två enhetschefer som ansvarar för varsin del av boendet, på enheten finns också två teamledare.
Under hösten 2026 flyttar vi till nya lokaler på Floravägen 5. Det är ett nybyggt boende med 100 platser fördelat på 10 hemvister.
Ditt uppdrag
På Solliden arbetar vi utifrån individens behov i centrum, där den boende ska få vara delaktig i utformandet av vården. Som undersköterska på Solliden är ditt mål att ge omsorg av högsta kvalitet. Arbetet innefattar personlig omvårdnad som av- och påklädning, hygien och hjälp vid matsituationer. I rollen som undersköterska ingår även att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation, dokumentera i våra verksamhetssystem samt skriva genomförandeplaner. Att ha ett bra samarbete med anhöriga/godman/förvaltare ses som en viktig del i rollen som undersköterska.
Du kommer att delta i håller plan möten, dessa sker ca var 4:e vecka. Håller plan mötena hålls tillsammans med sjuksköterska, personal från rehabgruppen, teamledare och i vissa fall kan enhetschef närvara. I arbetsgruppen bestämmer ni tillsammans vem som ska delta från avdelningen.
Dina kvalifikationer och meriter
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och innehar skyddad yrkestitel från socialstyrelsen.
Arbetet som undersköterska kräver att du är stabil och behåller ditt lugn även i stressade situationer. Du tycker om att arbeta med människor, har ett gott bemötande med de boende i fokus och med målet att ge omsorg av högsta kvalitet. Du tar ansvar för dina uppgifter, är flexibel och har lätt för att samarbeta med andra och bidra till lösningar.
Demenskunskap och erfarenhet kring arbete med demens är meriterande.
Då en stor del av dina arbetsuppgifter handlar om att kommunicera med olika parter samt att arbeta med dokumentation krävs goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift. Finsktalande är även det meritirerande då Solliden har en finskavdelning. Grundläggande digitalkunskap är viktigt då vi dokumenterar digitalt.
Eftersom arbetet innefattar tunga förflyttningar och mycket rörelse bör du ha en fysik som klarar detta.
Intervjuer sker löpande, annonsen kan komma att avslutas innan sista datum.
Personlig mognad
Självständighet
Flexibel
Samarbetsförmåga
Strukturerad
För anställning krävs uppvisande av utdrag från Polisens belastningsregister.
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
