Vikarierande undersköterska till Lindens äldreboende
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar efter att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Linden är ett trivsamt äldreboende centralt beläget i Fjugesta, med närhet till affärer, service och goda bussförbindelser. Det gör det enkelt att ta sig till och från arbetsplatsen, samtidigt som de boende har nära till samhällets utbud.
Verksamheten består av både särskilt boende (säbo), tre avdelningar, och korttidsplatser, 1 avdelning, vilket ger en varierad och utvecklande arbetsmiljö där du möter människor med olika behov och situationer.
Hos oss står de boendes trygghet, värdighet och livskvalitet i centrum. Vi arbetar personcentrerat och anpassar omsorgen efter varje individs behov, önskemål och livshistoria.
Boendet präglas av en varm och hemtrevlig miljö där både boende och medarbetare ska känna sig välkomna. Vi har ett gott samarbete i arbetsgruppen och ett öppet klimat där vi stöttar varandra i vardagen.
Vi lägger stor vikt vid att skapa en meningsfull och aktiv tillvaro för de boende, med sociala aktiviteter och gemenskap som en naturlig del av dagen.
Hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team som tillsammans gör skillnad - varje dag.
Vi erbjuder ett roligt, utvecklande och meningsfullt arbete. Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad i människors liv, samtidigt som du utvecklar dina kunskaper och stärker din yrkeserfarenhet.
Som undersköterska spelar du en viktig roll i våra äldres vardag. Du arbetar med att skapa trygghet, glädje och livskvalitet genom att ge god omvårdnad och social omsorg. För denna tjänst krävs att du är utbildad undersköterska.
Arbetet innefattar bland annat att:
•
hjälpa till med personlig omvårdnad, såsom dusch och toalettbesök
•
ge stöd vid måltider, medicinering och vardagliga sysslor
•
utföra praktiska uppgifter som matlagning, inköp, städning och tvätt
•
främja de äldres självständighet och funktionella förmåga
•
bidra till en aktiv och social vardag
Du har även kontakt med anhöriga, medverkar i vårdplanering och dokumenterar i verksamhetens system, Life Care.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där omtanke, respekt och glädje står i centrum.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311990". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lekebergs kommun
(org.nr 212000-2981) Kontakt
Enhetschef
Bernitha Karlsson bernitha.karlsson@lekeberg.se 058548943 Jobbnummer
9812087