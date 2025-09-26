Vikarierande undersköterska till kornknarren hemtjänst
2025-09-26
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Omsorgsförvaltningen arbetar efter värdegrunden att alla människor vi möter har samma värde och är unika. Inom förvaltningen finns IFO, LSS-verksamhet, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, hemtjänst och särskilda boenden. Här arbetar ca 800 medarbetare som dygnet runt finns till för våra målgrupper.
Vi söker nu två vikarierande undersköterskor till Kornknarrens hemtjänst. Vår hemtjänstgrupp ansvarar för brukare i centrala Avesta men även utan för centralorten samt några boenden i samma hus som hemtjänstlokalen.
Kornknarrens medarbetare är ansvarstagande, hjälpsamma och vi samarbetar för att ge den bästa hemtjänsten till alla våra brukare. Vi är i blandade åldrar från 20 till 60 år, med både manliga och kvinnliga medarbetare, vilket gör att vi har stor hjälp av allas olika erfarenheter och idéer. Vi har ett lättsamt arbetsklimat där skrattet aldrig är långt borta, samtidigt som vi stöttar och hjälper varandra i jobbiga situationer, både på och utanför arbetet. Är du vår blivande kollega?
Som undersköterska inom Kornknarren hemtjänst är ditt mål att ge omsorg av högsta kvalitet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillgodose individens behov av omsorg i det egna hemmet utifrån beviljat bistånd av socialtjänstlagen.
Du kommer att gå, cykla eller köra hemtjänstens bilar till olika brukare där du hjälper dem med personlig omvårdnad som av- och påklädning, hygien och hjälp vid matsituationer. I arbetet använder du mobiltelefon som verktyg där arbetsschema och attestering av insatser sköts. I arbetet förekommer även medicinsk omvårdnad på delegering från sjuksköterska. Du är även behjälplig i sociala aktiviteter som promenader.
Arbetet är delvis fysiskt ansträngande med tyngre lyft, förflyttningar och rörelse i form av trappor till brukarnas boende. Du kommer att hantera larm, dokumentera och sköta avvikelserapportering. Då insatserna utförs i individens egna hem kan det finnas husdjur.
Arbetet består av både dag, kväll, och helgjobb. Kornknarren samplaneras ihop med Rågen hemtjänst. Du anställs i omsorgsförvaltningen med placering på Kornknarren hemtjänst, men samplaneringen innebär att du ibland tjänstgör på Rågen och ibland även på andra enheter inom övriga samplaneringsområden. Kvalifikationer
Arbetet kräver att du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter. Du tycker om att arbeta med människor, har lätt för att samarbeta och trivs med uppdraget som innebär att ge omsorg av högsta kvalitet. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har förmågan att sätta dig in i någon annans perspektiv, även i pressande situationer.
Vi söker dig som har en godkänd undersköterskeutbildning. Har du erfarenhet från vårdyrket så är det meriterande. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete inom hemtjänst.
Då en stor del av dina arbetsuppgifter handlar om att kommunicera med olika parter samt att arbeta med dokumentation krävs goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift. Grundläggande datakunskaper för att kunna dokumentera, schemalägga och sköta självservice är också ett krav.
Eftersom arbetet innefattar tunga förflyttningar och mycket rörelse bör du ha en fysik som klarar detta. Du behöver kunna cykla och använda kommunens elcyklar. Du ska inneha körkort och kunna köra kommunens bilar i tjänsten.
Husdjur kan förekomma vid besöken och detta behöver du vara bekväm med.
ÖVRIGT
Vi inom Avesta Kommun månar om våra anställda. Alla kommunens vikarier och tillfälligt anställda under 6 månader har tillgång till personalgym och upp till 12 fria bad i kommunens badhus.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt för att uppfylla de krav GDPR ställer ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
