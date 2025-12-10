Vikarierande underläkare till neurologmottagningen
Region Gävleborg, VO Specialmedicin / Läkarjobb / Gävle Visa alla läkarjobb i Gävle
Neurologmottagningen ansvarar för det neurologiska specialistområdet och är en poliklinisk verksamhet för patienter från Gästrikland och norra Hälsingland. Här möter du ett brett spektrum av neurologiska diagnoser, vilket ger dig som underläkare möjlighet att utveckla din kompetens och få värdefull erfarenhet inom hela neurologin. På mottagningen finns även en dagvårdsavdelning för infusionsbehandling. Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Här arbetar du nära läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och neuropsykologer. Vi arbetar tillsammans med ett neurorehabteam för att möjliggöra för våra patienter att få ett så gott omhändertagande som möjligt. Arbetet på mottagningen sker dagtid måndag till fredag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• administrativt arbete, såsom recept och intyg
• visst mottagningsarbete
• uppföljningar samt telefonuppföljningar
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet.
Läs mer här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som har förmåga att planera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är flexibel och kan snabbt anpassa dig till nya situationer, samtidigt som du har en problemlösande inställning och ser möjligheter även i utmanande lägen. Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med olika yrkesprofessioner för att nå bästa resultat för patienterna.
För att lyckas i rollen krävs
• att du har fullföljt minst termin 9 på läkarprogrammet
• kunna kommunicera på svenska i tal och skrift på minst C1-nivå
• ha erfarenhet av arbete som underläkare inom svensk hälso- och sjukvård.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
