Vikarierande underläkare till hjärtsektionen
Region Uppsala / Läkarjobb / Uppsala Visa alla läkarjobb i Uppsala
2026-03-06
Verksamhetsområde hjärt- och lungsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Hjärtsektionen är en del av verksamhetsområdet Hjärt- och lungsjukdomar. På vår hjärtsektion bedrivs högspecialiserad kardiologisk vård med världsledande kvalitet inom ischemi, hjärtsvikt och arytmi med interventionslaboratorier där riks och regionvård levereras.
Inom sektionen finns en slutenvårdavdelning med 21 vårdplatser, en avdelning för elektiv dagvård och veckovård, hjärtmottagning samt interventions- och arytmilaboratorier. Vi har egen primär- och bakjourslinje samt PCI-jour dygnet runt.
Vi har en omfattande forskning med lokalt, nationellt och internationellt deltagande.
Ditt uppdrag
Vi utlyser 1 st. underläkarvikariat på hjärtsektionen. I tjänsten ingår arbete på avdelning, mottagning och deltagande i primärjour, undervisning och handledning.Publiceringsdatum2026-03-06Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare. Vi ser gärna att du har erfarenhet av tjänstgöring på en hjärtklinik och har meriter eller intresse för utbildning och forskning.
Din kompetens
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, är flexibel och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter, och att du är stabil och lugn i pressade situationer. Vi ser gärna att du arbetar på ett strukturerat och effektivt sätt och är kvalitetsmedveten.
Vi erbjuder
Ett års underläkarevikariat i kardiologi, tillträde enligt överenskommelse, anställning kan ske löpande.
Våra starka band till universitetet öppnar goda möjligheter för dig att delta i forskning och utveckling. Här får du dessutom möjlighet att utvecklas genom stimulerande möten med kollegor och patienter samt genom handledning av medicinstuderande. Tillsammans skapar vi en utmanade och utvecklande arbetsplats där frihet under ansvar är en självklar del.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Verksamhetschef Laila Hellgren 018-611 40 54
Sektionschef Nina Johnston 018-611 0238
Facklig företrädare UAL Gorav Batra och Victoria Svedung Wettervik 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga samtliga handlingar som styrker kompetenskraven.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
