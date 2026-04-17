Vikarierande underläkare på Akutkliniken
Region Östergötland / Läkarjobb / Norrköping Visa alla läkarjobb i Norrköping
2026-04-17
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är legitimerad läkare med stort intresse för akutsjukvård som vill vara på en arbetsplats med varierande uppgifter och ett stort fokus på teamarbete.
Den huvudsakliga delen av arbetstiden kommer att vara förlagd till akutmottagning och akutvårdsavdelning.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Akutkliniken i Norrköping ingår i Närsjukvården i östra Östergötland. Kliniken består av en akutmottagning och en akutvårdsavdelning (AVA). Akutmottagningen handlägger patienter med skador och allvarliga sjukdomstillstånd som kräver omedelbart omhändertagande och är öppen dygnet runt. Vi tar årligen emot närmare 54 000 patienter på akutmottagningen och 4000 på AVA. AVA har idag 12-16 vårdplatser, varav 2-4 intermediärvårdsplatser (IMA). Vi är i ett förändrings- och förbättringsarbete med införande av moderniserade arbetssätt och akutsjukvårdsspecialiteten.
Dina arbetsuppgifter
Som underläkare kommer du att arbeta på akutmottagningen i tvärprofessionella team. Akutkliniken har ca 200 medarbetare bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer. I nuläget är 16 specialister och 29 ST-läkare i akutsjukvård anställda på kliniken. Välkommen att bli en av oss!
Verksamheten utvecklas efter patientens behov genom systematiskt arbete med personalens kompetens och genom att erbjuda en attraktiv och hållbar arbetsmiljö.
Vi erbjuder dig:
Kliniskt arbete under handledning av specialist i akutsjukvård på plats
En för dig utsedd huvudhandledare
Tid för administrativt arbete
Fantastiskt trevliga arbetskamrater och en arbetsmiljö som präglas av framåtanda och många gånger ett högt tempo
Om dig
Du är legitimerad läkare.
Vi vill att du är trygg och stabil med god självinsikt, liksom kan skapa engagemang och delaktighet. Du är bra på att leda ett team, motivera och förse andra med förutsättningar att nå satta mål. Att ha ett helhetsperspektiv och att ta hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut är viktigt för dig. Du kan också kommunicera dina beslut tydligt och säkerställa att förväntningarna är klara för alla parter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, framför allt avseende ledarskap, teamarbete och samarbetsförmåga.
Vi förväntar oss att du:
Har ett genuint intresse för akutsjukvård
Är flexibel och kan anpassa dig till ändrade förutsättningar och arbetstempo under ett pass
Har god samarbetsförmåga och tycker om arbeta tvärprofessionellt och i team
Har en god läkarkompetens både i teori och praxis
Har goda kunskaper i svenska språket, liksom aktuell läkarerfarenhet av svensk sjukvård
Vill arbeta i en verksamhet som pågår dygnet runt alla dagar på året
Ansökan och anställning
Tillträde sker efter överenskommelse till sommaren 2026. Anställningens varighet är variabel, men inom ramen 3-6 månader. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Gamla Övägen 25 (visa karta
)
601 82 NORRKÖPING Arbetsplats
Vrinnevisjukhuset Norrköping Kontakt
Ida Staveborg, Läkarförbundet ida.staveborg@regionostergotland.se Jobbnummer
9861712