Vikarierande underläkare - Region Uppsala - Läkarjobb i Uppsala

Region Uppsala / Läkarjobb / Uppsala2021-04-12Närvårdsavdelningen i UppsalaVåra 1600 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177 Vårdguiden. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.Välkommen till Närvårdsavdelningen!Vi söker en underläkare som vill vara med och driva och utveckla verksamheten på Närvårdsavdelningen och som gillar att arbeta i vårdteam. Tjänsten är ett vikariat på 100% med start i början på juni. Vikariatet är på ett år med goda möjligheter till förlängning tills du får AT-tjänstgöring.Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här ( https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/). Ditt uppdragSedvanligt avdelningsarbete med bland annat för- och eftermiddagsrond av patienter.Din kompetensDu som söker tjänsten ska ha läkarexamen.Personliga egenskaper som vi värdesätter är drivkraft och samarbetsförmåga. Eftersom vi kontinuerligt utvecklar vår avdelning söker vi dig som är nytänkande och ser förändringsarbete som en naturlig del i det dagliga arbetet.Meriterande: Kunskap att arbeta med Region Uppsalas datajournalsystem.Vår verksamhetNärvårdsavdelningen i Uppsala tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa, Region Uppsala och ligger vid natursköna Ulleråkersområdet i Uppsala. Vi vänder oss i första hand till äldre patienter som behöver inneliggande sjukvård men inte sjukhusets resurser för utredning. Patienterna kommer antingen via remiss från primärvården, via direktinläggning av Mobilt närvårdsteam eller från akutmottagningen på Akademiska sjukhuset. Medelvårdtiden är cirka en vecka.Att våra patienter ska få sina vårdbehov tillgodosedda även när de kommer hem från avdelningen är en mycket viktig del i vårt arbete. Därför samverkar vi med exempelvis Mobilt närvårdsteam, reguljär primärvård, hemsjukvård och övriga i det nätverk som skapar värde för patienten. Här har vi mer tid för varje patient och arbetar enligt en struktur med personcentrerad vård.Vill du veta mer?Har du frågor så hör gärna av dig till verksamhetschef Mattias Taflin, tel 018-611 71 72.2021-04-12Välkommen med din ansökan via länken nedan. Sista ansökningsdag är den 30 april. Rekrytering sker fortlöpande, så vänta inte med att skicka in din ansökning.Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidTidsbegränsad, 100%, Tillträde 2021-06-01 till 2021-12-31 -Sista dag att ansöka är 2021-04-30REGION UPPSALA5684056