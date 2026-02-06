Vikarierande trafikingenjör till Kävlinge kommun
2026-02-06
Om rollen
Vill du vara med och utveckla ett tryggt, hållbart och framkomligt Kävlinge? Vi söker en trafikingenjör som vill arbeta brett med trafikfrågor i en växande kommun.
Tjänsten är ett vikariat.
Som trafikingenjör arbetar du med planering, utredning och utveckling av kommunens trafikmiljö. Du kommer bidra till säkra och funktionella lösningar för gång-, cykel- och biltrafik samt delta i arbetet med trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. Arbetet innebär samverkan med entreprenörer, interna verksamheter och invånare.
Tekniska enheten ansvarar för en rad olika uppgifter som bidrar till en välfungerande och trivsam kommun. Detta innefattar skötsel av gator och parker, tillståndshantering för grävning och trafikanordningsplaner, samt stöd i detaljplaner och byggprojekt. Enheten består av ett litet team som arbetar tätt ihop i den dagliga driften och ställer stora krav på din förmåga att samarbeta inom och utom enheten.
Exempel på arbetsuppgifter
- Utföra trafik- och säkerhetsutredningar
- Ta fram och granska trafiklösningar och trafikanordningsplaner
- Medverka i projekt inom gatu- och samhällsbyggnad
- Hantera inkomna ärenden och ge rådgivning i trafikfrågor
- Delta i samverkan med polis, skolor och andra aktörer
Vem söker vi?
Vi söker dig som är analytisk, lösningsorienterad och har ett intresse för trafik- och säkerhetsfrågor. Du arbetar strukturerat, är trygg i att göra bedömningar och trivs i en roll med många kontaktytor. Erfarenhet av trafikrelaterat arbete, trafikmiljöer eller arbetsmiljö inom vägarbete är meriterande.
- Utbildning "arbete på väg"
- Arbetat med TA-planer
- Flytande i svenska språket i skrift och tal
Vi erbjuder
En vardag med variation, möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och ett engagerat team med fokus på kvalitet och trygghet i trafikmiljön.
Urval sker löpande
Tillträde kan ske omgående.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb.
