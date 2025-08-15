Vikarierande tandsköterska Folktandvården Berga Centrum
Region Kalmar län / Tandsköterskejobb / Kalmar Visa alla tandsköterskejobb i Kalmar
2025-08-15
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Kalmar
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av en framgångsrik, värderingsstyrd organisation där utveckling är en självklarhet? Då kan vi erbjuda dig ett stimulerande och utmanande jobb på Folktandvården i Kalmar län.
Tillsammans arbetar vi för att ge regionens invånare en bättre livskvalitet genom att skapa förutsättningar för god munhälsa.
Hos oss kommer du att arbeta med såväl barn som vuxna och hälsoaspekten är central. Vårt samarbete i team med tandläkare och tandhygienister är en viktig del av hälsoinriktningen samtidigt som alla ges möjlighet att utvecklas och arbeta på toppen av sin kompetens.
Tjänsten är ett vikariat, helst med start 2025-10-01 och pågår till 2026-09-30.
Som ny medarbetare hos oss deltar du i ett omfattande introduktionsprogram, vilket gör att du redan som nyanställd får en god inblick i verksamheten samt möjlighet att skapa nätverk med kollegor runt om i länet. Är du nyutexaminerad får du handledning för att på så sätt kunna växa in i din yrkesroll. Vi är samtidigt lyhörda för ny kunskap från dig och du har goda möjligheter att själv påverka arbetssättet och din utveckling.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska. Du är trygg, uppmärksam och tillmötesgående i möten med både patienter och kollegor samt har intresse, vilja och förmåga att hjälpa. Med din positiva och serviceinriktade inställning bidrar du till ett gott arbetsklimat. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och en kommunikation som du anpassar utifrån människors olika behov. När arbetsvardagen hastigt förändras är du snabb med att se möjligheter och du anstränger dig för att hitta lösningar. För dig är det viktigt med goda relationer och du strävar efter att skapa bra samarbeten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig med viljan att växa tillsammans med oss. Satsar du på oss - satsar vi på dig!
Din framtida arbetsplats
Folktandvården Berga C är en större folktandvårdsklinik belägen i norra delen av Kalmar. Kliniken ligger centralt i området Berga med närhet till gym, apotek, affär, hälsocentral m.m.
Vi möter patienter i alla åldersgrupper med ett varierat tandvårdsbehov och från många olika kulturer. Vi utför undersökningar, akuttandvård, förebyggande tandvård och mer avancerade behandlingar som exempelvis lustgas. Vi jobbar dagligen i en stimulerande miljö med många intressanta och utmanande patientfall så du kan utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att du ska känna utveckling både i teamet och individuellt.
Du kan läsa mer om oss på regionkalmar.se/jobba-hos-folktandvården. Via www.flyttahit.nu
hittar du boenden att hyra och köpa, samt annan bra information om Kalmar län.
Folktandvården består av allmäntandvård med kliniker spridda i hela länet och specialisttandvård i de tre kuststäderna Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Här arbetar 400 medarbetare med ett tydligt fokus på hälsoinriktad tandvård utifrån en bred kompetensgrund. Vi tror på målstyrda kliniker med stor frihetsgrad ledda av kompetenta och engagerade chefer och medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att ge regionens invånare en bättre livskvalitet genom att skapa förutsättningar för god munhälsa.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/541". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Folktandvården Kontakt
Joacim Rudman, HR-konsult 010-3584426,joacim.rudman@regionkalmar.se Jobbnummer
9459406