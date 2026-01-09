Vikarierande stödassistent till korttids inom funktionshinderomsorgen
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
Vårt uppdrag är att avlasta anhöriga samt ge barn/ungdomar/vuxna möjlighet till rekreation och meningsfull fritid. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga medarbetare, anhöriga och med skola.
Som stödassistent ska du medverka till att brukaren får en meningsfull korttidsvistelse med aktiviteter som utgår från brukarens önskemål och behov. Du ska ge stöttning och hjälp i den personliga omvårdnaden samt aktivt arbeta för brukarens personliga utveckling och självständighet. Genom att bidra med dina kunskaper och din erfarenhet är du också delaktig i utvecklingen av enhetens verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår också sysslor såsom matlagning, inköp, städning, tvätt mm.
Tjänsten är ett vikariat, som längst till 2026-08-31
Vi söker dig som har utbildning som vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är meriterande. Du har kunskap kring tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och har förmåga att hantera olika utmanande beteende. Vi ställer stora krav på personlig lämplighet.
Detta är ett jobb för dig som gillar utmaningar, har stort tålamod och vill jobba med barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd. Du skall vara strukturerad, ansvarstagande, trygg i dig själv och med god teamkänsla.
Eftersom brukarnas behov är växlande krävs stor flexibilitet från din sida gällande arbetstider.
Du behöver också ha datorvana då social dokumentation och en del annan administration som ingår i anställningen sker i datamiljö.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
