Vikarierande stödassistent till gruppbostad
2025-10-10
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Avdelningen för äldre, personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri omfattar både beställarenheter och utförare.
I avdelningen ingår bland annat LSS-bostäder, daglig verksamhet, vård- och omsorgsboende, hemtjänst, servicehus, dagverksamhet, aktivitetscenter och samt boendestöd, sysselsättning och boende inom socialpsykiatrin.
Enheten bostäder med särskild service i Järva stadsdelsförvaltning ansvarar för 8 grupp-och servicebostäder samt ansvar för Järva personlig assistent enheten. Gemensamt för enheten är att vi arbetar med brukarens bästa i fokus. Stödet är individuellt anpassat och stor vikt läggs på god kvalitet samt trygghet i hemmet.
Stödet styrs utifrån den enskildes behov, förutsättningar och delaktighet.
Vi söker nu en vikarierande stödassistent till gruppbostad som är belägna i Spånga.
På gruppbostaden bor framförallt personer med olika funktionsnedsättningar bl.a. neuropsykiatriska tillstånd och inom autismspektrumområdet.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt och utvecklande arbete där du arbetar tillsammans med engagerade kollegor. På enheten finns en närvarande och tillgänglig arbetsledning.
Som anställd hos oss erbjuds du friskvårdsbidrag som kan användas till olika hälsofrämjande aktiviteter.
Din roll
Som stödassistent ska du tillgodose brukarnas individuella behov och stödja i alla förekommande situationer i det dagliga livet. Målet är att stödja brukarna till större självständighet. Arbetet sker med respekt för brukarnas rätt till självbestämmande och integritet.
Du kommer att agera som stödperson, vilket innebär att ge stöd och service utifrån individuella behov hos de boende. Du stödjer, motiverar och assisterar boende i det dagliga livet samt tolkar och tydliggör vardagen. Du arbetar enligt den boendes genomförandeplan och dagliga rutiner. Du kommer ha samverkan med god man, anhöriga, biståndshandläggare, daglig verksamhet, sjukvård mm.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• avklarat omvårdnadsprogrammet med inriktning funktionsnedsättning, barn-och fritidsprogrammet, stödpedagog eller likvärdig dokumenterad vård- och eller pedagogisk utbildning.
• arbetat på grupp-eller servicebostad.
• god datorvana.
• god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, då du kommer ha stödjande samtal med brukare, vidarerapportering samt dokumentation.
Vi ser det som meriterande med erfarenhet inom området och om du har arbetat med:
• kognitiva hjälpmedel
• teckenspråk
• personer med autism och neuropsykiatriska diagnoser
Arbetsuppgifterna ställer höga krav på eget ansvar, flexibilitet, initiativförmåga och vi ser en person som agerar professionellt. Vi arbetar utifrån individen och alla brukare har olika stödbehov. Struktur, rutiner och planering är nyckelord för att få verksamheten att fungera. Vi ser också att du tar gott initiativ och har samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna som är av vikt i samarbete med andra.
Vi rekryterar utan personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
