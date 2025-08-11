Vikarierande specialistläkare till barnallergimottagningen
Region Östergötland / Läkarjobb / Linköping Visa alla läkarjobb i Linköping
2025-08-11
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Allergicentrum är en del av Region Östergötland och Medicincentrum, en klinik med en aktiv forskningsmiljö med akademisk status, kliniskt behandlar vi både barn och vuxna samt och har ett omfattande utbildningsuppdrag gentemot flertalet aktörer regionalt och nationellt.
Vi samverkar i det dagliga arbetet med kollegor, team och ledning i stimulerande och lärande kultur och arbetsmiljö. Vi är i ständig utveckling för att möta vårdbehovet hos barn och deras familjer. Då passar du in hos oss!
Vårt erbjudande
Vi är 33 medarbetare på hela kliniken som bedriver vård till våra patienter med utredning och behandling av astma ,allergi och överkänslighet. Allergicentrum har även ett utbildningsuppdrag gentemot andra aktörer både i Region Östergötland och externa aktörer. På Allergicentrum arbetar åtta allergologer och tre ST-läkare inom barn- och vuxenallergologin i nära samverkan med kollegor med inriktning inom lungmedicin, hudsjukdomar och ÖNH-sjukdomar. Vi finns i funktionella och trivsamma lokaler på Garnisonsområdet, nära Universitetssjukhuset i Linköping
Här kan du läsa om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Barnallergimottagningen arbetar helgfria vardagar. Du kommer arbeta i team tillsammans med barnallergologer och ST-läkare, sjuksköterskor och undersköterska samt dietist. Våra patienter är barn mellan 0-18 år med av astma ,allergi och överkänslighet som vi utreder, följer upp och behandlar. Barnverksamheten har cirka 1 200 läkarbesök/år samt 600 sjuksköterskebesök/ år.
Som vikarierande specialistläkare hos oss kommer du att få en fördjupning och utbildning inom barnallergologiområdet. Vi har en väl fungerande fortbildning och vi avsätter tid för både interna och externa kurser. På kliniken finns forum för remissronder, allergikonferenser, forskningsmöten som stöd för vårt gemensamma arbete och lärande på Allergicentrum.
Om dig
Vi söker dig som har intresse för barnallergologi. Du är redan specialistläkare i barn och ungdomsmedicin eller allmänmedicin. Då allergiområdet är ett område som hela tiden är under utveckling, så är det viktigt att du som går in i denna roll stimuleras av att ta till dig ny kunskap och aktuell forskning.
För tjänsten krävs svensk läkarlegitimation (bifogas i ansökan). Det är därför viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket, tal som skrift (minst C1)
Du samarbetar och har en god och säker kommunikation med både kollegor, patienter och övriga kontakter. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vikariatet är på 100 % tidsbegränsat till och med 30 juni 2026, med möjlig till förlängning.
Ansökan ska innehålla en komplett ifylld meritsammanställning för läkare vilket du hittar här.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1128". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Allergicentrum US Kontakt
Verksamhetschef Helene Kaale 010-1031347,helene.kaale@regionostergotland.se Jobbnummer
9453607