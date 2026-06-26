Vikarierande socionom till Kriscentrum
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-06-26
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Välkommen till oss
Kriscentrum skyddat boende är Stockholms Stads skyddade boende för våldsutsatta kvinnor med eller utan barn samt för kvinnor och män och HBTQl-personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Verksamheten ingår i Område för stöd och skydd. Inom området arbetar ca 70 medarbetare uppdelade i fem verksamhetsområden.
Inom verksamhetsområde Kriscentrum skyddat boende arbetar 20 medarbetare. Vi har plats för 18 kvinnor med eller utan barn där inskrivning kan ske akut eller planerat. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och är bemannade dygnet runt med vaken natt-personal.
Verksamheten har även externa lägenheter där vi kan ta emot män utsatta för våld i
nära relation/hedersrelaterat våld och förtryck, HBTQl-personer samt par med eller utan barn.
Har du kunskap och intresse för frågor som rör våld i nära relation? Kanske har du
kunskap kring trauma och hur det påverkar individen och vill göra skillnad för den
enskilda och för Stockholm Stad i stort? Nu söker vi en vikarie till kvinnoteamet då vår kollega går på föräldraledighet till hösten!
Vi erbjuder
För att ge dig bästa möjliga förutsättningar erbjuder vi en grundlig introduktion och attraktiva anställningsvillkor, tjänstepension och friskvårdsbidrag. Du kan även förmånligt köpa träningskort till Stockholms Stads simhallar, gym och träningsanläggningar.
Inom verksamhetsområdet finns goda utvecklingsmöjligheter och du kommer att erbjudas handledning varannan vecka av en extern handledare.
Läs mer på: https://jobba.stockholm/formaner/
Din roll
På Kriscentrum skyddat boende är personalgruppen indelad i två team, ett som arbetar med de placerade barnen och ett som arbetar med de placerade vuxna. Arbetet är förlagt dag/kväll och helg på ett rullande schema.
Arbetet som socialsekreterare innebär att vara kontaktperson och ha det övergripande
ansvaret för att placerade vuxna och barn får det stöd och skydd de är i behov av under placeringen utifrån placerande socialtjänsts uppdrag.
Som socialsekreterare i kvinnoteamet ingår även:
• Arbeta med stödjande och bearbetande krissamtal.
• Var samordnare i alla kontakter omkring den vuxna och i det professionella
nätverket.
• Bistå med samhällsinformation och praktiskt stöd.
• Ansvara för planeringen framåt.
• Ansvar för dokumentation t ex journalföring skriva intyg, rapporter och upprätta genomförandeplaner med mera.
• Delta i möten med placerande socialtjänst.
På uppdrag från socialtjänsten genomför vi även utredningar utifrån FREDA beskrivning
samt Kontroll och våld i hederns namn.
Det vardagliga arbetet på institutionen innebär att utöver att vara kontaktperson så är du
också delansvarig för vår gemensamma arbetsmiljö. Det kan handla om att säkerställa att lokalerna upprätthåller en god miljö för både boende och kollegor och allt övrigt vad en dygnet-runt-verksamhet innebär.
Vi söker dig som trivs med ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö där den ena
dagen inte är den andra lik!
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Aktuell arbetslivserfarenhet som socionom med fokus på familjer, bemöta
personer som befinner sig i kris och gärna ha arbetat med våldsutsatthet.
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift eftersom daglig dokumentation för varje klient
sker i arbetet.
Meriterande erfarenhet och utbildning:
• FREDA beskrivning
• iRisk
• Motiverande samtal
• Tejping
• Traumamedveten omsorg
För att få arbeta hos Stockholms stad i en roll som innebär kontakt med
barn, måste du visa ett utdrag från belastnings- och misstankeregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Storforsplan 44 (visa karta
)
123 47 FARSTA Arbetsplats
Socialförvaltningen, Avdelningen för socialt stöd, Område stöd och skydd Kontakt
Gisela Norrman, Kommunal gisela.norrman@stockholm.se 08-50825188 Jobbnummer
9981522