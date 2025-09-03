Vikarierande socialsekreterare till EU-teamet
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Välkommen till oss
Välkommen att söka ett vikariat som uppsökande socialsekreterare i en spännande och omväxlande verksamhet!
Enheten består av uppsökande och rådgivande team med totalt ca 20 socialsekreterare, enhetschef, gruppledare och en administrativ assistent.
De uppsökande verksamheterna arbetar fältförlagt över hela staden med att nå personer i utsatthet, målet är att stötta och lotsa till kontakt med de hjälpsystem som finns. De rådgivande verksamheterna arbetar med att stötta och vägleda personer utifrån individens behov. Enheten arbetar huvudsakligen med personer i hemlöshet eller annan utsatt situation men har också ett uppdrag att erbjuda bredare socialrådgivning via chatt och telefon.
Vi söker nu en vikarie till EU-teamet.
Vi erbjuder
• En arbetsplats med ett högt engagemang för verksamhetens uppdrag där kompetens och samarbete ligger till grund för arbetsglädje och goda resultat
• Goda möjligheter att vara med och forma sina arbetsuppgifter utifrån mål och ansvarsområde
• Subventionerad friskvård
• Ett rörligt och omväxlande arbete med hög grad av klientkontakt
Din roll
• En stor del av din arbetstid är fältförlagd på offentliga platser. Du arbetar tillsammans med kollegor med att söka upp människor i en utsatt situation som vistas i offentliga miljöer i Stockholms stad.
• Uppdraget är att uppmärksamma, ta kontakt, motivera, stötta och ge information om det stöd som finns att få.
• Målet är att ge den enskilde förutsättningar att förändra sin livssituation. Du samarbetar med bland annat sjukvård, myndighetsutövande socialtjänst, idéburna organisationer och ambassader.
• Allt arbete sker tillsammans med kollega.
Din kompetens och erfarenhet
• Socionomutbildning eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren är ett krav
• B-körkort är ett krav
• God kunskap i rumänska och svenska är ett krav
• Kunskap i MI och lågaffektivt bemötande är meriterande
• Erfarenhet av socialt arbete med personer i en utsatt situation är meriterande
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5053". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms stad, Socialförvaltningen, Uppsök och rådgivning Kontakt
Sofia Månsson sofia.mansson@stockholm.se 08-50825693 Jobbnummer
9489510