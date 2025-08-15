Vikarierande socialsekreterare inom beroende
2025-08-15
Socialkontoret i Sollentuna är en socialtjänst som ligger i framkant avseende utveckling och nytänkande.
Vi arbetar för att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst, där uppföljningsinstrument och kvalitetsfrågor är i fokus. Omvärldsbevakning, samverkan, brukarmedverkan och utveckling är prioriterade områden.
Vid socialkontoret i Sollentuna arbetar ca 230 personer. Verksamheten är uppdelad i fyra avdelningar; avdelningen för vuxna, avdelningen för barn och unga, avdelningen stöd och utveckling samt FOU nordväst.
Enheten för beroende och socialpsykiatri är en av sex enheter inom avdelningen för vuxna. Enheten består idag av fem socialsekreterare med inriktning skadligt bruk och beroende och sex socialsekreterare med inriktning socialpsykiatri. Vuxenenheten har totalt 11 socialsekreterare och två gruppledare samt enhetschef.
Då en av våra medarbetare ska gå på föräldraledighet söker vi nu en vikarierande socialsekreterare med erfarenhet och kunskap inom skadligt bruk och beroende inom myndighetsutövning till vårt beroendeteam.
Vi hoppas att Du vill komma till oss! Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare på enheten för beroende och socialpsykiatri med inriktning beroende, består arbetsuppgifterna i att utreda ansökningar/anmälningar enligt Socialtjänstlagen samt LVM gällande personer med skadligt bruk och beroende. Tjänsten som socialsekreterare innefattar även kontinuerlig uppföljning av insatser med systematisk uppföljning samt samverkan med anhöriga, utförare samt interna och externa samarbetspartners där vi framförallt använder oss av samordnad individuell plan, SIP.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom skadligt bruk och beroende. Du har erfarenhet och god kunskap om arbetet kring LVM-lagstiftningen. Meriterande om du har erfarenhet av arbete med samsjuklighet samt annan erfarenhet inom socialtjänsten och/eller annan erfarenhet av målgruppen. Meriterande om du har erfarenhet inom socialpsykiatri.
Vi söker dig som är socionom eller har vad arbetsgivaren bedömer som likvärdig utbildning. Det är meriterande om du har utbildning i MI, ASI, UBÅT, FREDA och DUR.
Du kan prioritera, fatta beslut och har ett helhetsperspektiv i arbetet. För att bli framgångsrik i arbetet krävs att du är trygg och stabil i dig själv, har ett gott omdöme samt bidrar till ett gott samarbetsklimat. Du har en god självinsikt, är prestigelös samt har förmågan att hantera komplexa situationer. Du behöver kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Vi erbjuder
Ett spännande och stimulerande arbete på ett socialkontor i framkant och med höga ambitioner. Här jobbar vi gärna tillsammans mellan grupperna när det behövs och ser oss som en enhet. Vi är en arbetsgrupp som trivs tillsammans och har ett öppet och prestigelöst klimat.
Som medarbetare i Sollentuna kommun erbjuds du ett roligt, stimulerande och utmanande uppdrag. Du är med i arbetet med att göra Sollentuna lite bättre varje dag för våra kommuninvånare. Vi erbjuder en trevlig arbetsplats med möjlighet att arbeta hemifrån, engagerade och kompetenta medarbetare samt ett välfungerande samarbete inom socialkontoret.
Vi värnar om ett gott arbetsklimat som möjliggör ett hållbart arbetsliv bland annat genom att vi tillämpar flextid, erbjuder kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och semesterväxling. För att läsa mer om våra förmåner, klicka här.
Tjänsten är ett vikariat med start på ett år med möjlighet till förlängning. Vi tillämpar individuell lönesättning. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. En bakgrundskontroll kommer att genomföras innan anställning erbjuds. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
Individuell lönesättning
