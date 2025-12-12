Vikarierande skolsköterska till Talavidskolan
2025-12-12
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Kom till oss och skapa lärglädje!
Ditt nya jobb
Vi söker dig som vill arbeta och utveckla elevhälsans medicinska insats för barn och ungdomars hälsa samt stödja deras utveckling mot utbildningens mål på Talavidskolan.
Skolsköterskans uppdrag är att i samverkan med skolledning, elevhälsopersonal och övrig personal skapa förutsättningar för elevers hälsa, utveckling och lärande. Du ingår i skolans elevhälsoteam som består av skolledningen, speciallärare och kurator, där vi också har ett samarbete med skolpsykolog, skolläkare och logoped med jämna mellanrum. Du ingår även i skolans trygghetsteam där vi arbetar för att utveckla trygghetsarbetet på skolan. Du har även ett ansvar för skolans närvarofrämjande arbete.
Skolsköterskans förebyggande och hälsofrämjande uppdrag utgår från de styrdokument som finns i hälso- och sjukvårdslagen, skollagen och vägledning för elevhälsa. Arbetsuppgifterna består bland annat av hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer, yrkesspecifika hälsokontroller, samt frågor som rör elevernas arbetsmiljö.
Du har en egen öppen mottagning samt några gånger per termin har du skolläkarmottagning. Inom elevhälsans medicinska insatser arbetar vi systematiskt med kvalitetsutveckling och förbättringsarbete. Du deltar i skolsköterskornas/skolläkarnas processarbete. Vid intresse så finns det stora möjligheter att vara med och driva utveckling inom vår verksamhet, samt stora möjligheter att utveckla och utforma elevhälsoarbetet på skolan inom ramarna för ditt uppdrag.
Välkommen till oss
Talavidskolan är en F-6 skola som ligger centralt i Jönköping ett stenkast från Vättern och erbjuder en fantastisk utsikt över Vättern. Talavidskolan är en av kommunens äldsta skolor och ligger på historisk mark. Det var här som kungen bytte följe vid sin eriksgata. Skolan och området har fått sitt namn av att det var här man talades vid. Skolan består av två skolbyggnader, den gamla skolan där åk 4-6 håller till samt vårt elevhälsoteam. Den andra skolbyggnaden är en helt nybyggd skola och som inhyser F-3 samt ny matsal. Skolgården har fått en renovering och inbjuder till lek och rörelse.
På Talavidskolan går det cirka 440 elever i förskoleklass till årskurs 6. Av dessa går ca 270 elever på vårt fritidshem som består av fem olika avdelningar.https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/grundskolor-och-anpassade-grundskolor-a-o/talavidskolan-f-6https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker Dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård eller hälso- och sjukvård för barn och ungdom alternativt utbildning till skolsköterska. Du kan arbeta självständigt men har även en god samarbetsförmåga. Du har ett genuint intresse av att arbeta med barn och ungdomar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.Vill du veta mer?
Rektor: Erica Karlsson, 036-10 39 22, erica.karlsson2@jonkoping.se
Biträdande rektor: Liselotte Lundell, 036-10 24 22, liselotte.lundell@jonkoping.se
Medicinskt ansvarig skolsköterska: Cecilia Svensson, 036-10 67 34https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som skolsköterska!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
