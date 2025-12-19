Vikarierande skolkurator till Söderhamns kommun
Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, / Kuratorjobb / Söderhamn Visa alla kuratorjobb i Söderhamn
2025-12-19
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, i Söderhamn
Ditt uppdrag
Vi söker skolkurator till Bergviksskolan, Mo och Stråtjära skola.
Alternativt andra skolor inom kommunen.
Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig från 1 mars 2026 till 30 juni 2027.
Som skolkurator ingår du i elevhälsoteamet bestående av rektor, skolsköterska, specialpedagog, kurator och skolpsykolog.
Du kommer att tillsammans med andra professioner på skolorna, och inom elevhälsoteamet främst att arbeta hälsofrämjande och förebyggande både på individ-, grupp-, och organisationsnivå. Du kommer också att ingå i ett professionsnätverk samt ha tillgång till processhandledning.
Du har ett genuint intresse och en vilja att stödja eleverna att nå målen i skolan utifrån ett inkluderande förhållningssätt. I arbetsuppgifterna ingår samtal med elever, enskilt och i grupp, samarbete med vårdnadshavare, andra verksamheter och myndigheter utanför skolan, samt att genomföra skolsociala utredningar kring enskilda elever.
Här kan du läsa mer om våra skolor: https://www.soderhamn.se/sidor/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor.html
Din kompetens
Vi söker dig med socionomexamen, beteendevetarexamen eller liknande högskoleutbildning som arbetsgivaren anser som likvärdig.
Du har dokumenterad kunskap och erfarenhet från stödjande arbete med barn och ungdomar. Du har också kunskap och erfarenhet av samarbete med andra funktioner och myndigheter inom socialtjänst och regioner/landsting. Har du tidigare erfarenhet som skolkurator är detta meriterande.
Vi söker dig som är självgående och trivs med att ta eget ansvar, samtidigt som du är stabil och trygg i din yrkesroll. Du har lätt för att skapa relationer och bygger förtroende hos både elever, vårdnadshavare och kollegor. Din empatiska förmåga är stor och du har ett genuint intresse för att stötta och hjälpa unga människor i olika situationer.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad varje dag och utvecklas tillsammans med engagerade kollegor.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/244". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns kommun
(org.nr 212000-2353) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Kontakt
Charlotta Palm 027075901 Jobbnummer
9654380