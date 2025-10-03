Vikarierande skoladministratör till kompetensförsörjningskontoret
2025-10-03
Är du en strukturerad och noggrann person som vill jobba under eget ansvar? Då är Komvux rätt arbetsplats för dig!
Vilka är vi?
Kompetensförsörjningskontorets uppdrag är att synliggöra den framtida arbetskraften och vara en aktiv del i att lösa Norrköpings kompetensförsörjningsbehov. Med våra gemensamma resurser och professionella kompetens är vi en central part internt och externt för samhällets tillväxt och individens utveckling.
Vi utformar effektivt och flexibelt utbildning utifrån kompetensförsörjningsbehov och yrkesväxling i arbetslivet och med insatser för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi ger våra invånare möjlighet att växa och utvecklas och där vägen till egen försörjning ska vara så kort som möjligt. Därmed ökar invånarnas livskvalitet där fler ta ansvar och bidrar till en hållbar framtid.
Kompetensförsörjning är det ord som förenar oss i vårt uppdrag i alla de verksamheter vi arbetar för. Inom kontoret är vi cirka 400 anställda som ansvarar för försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen, kommunala arbetsmarknadsåtgärder, budget-och skuldrådgivning samt vuxenutbildning från SFI till yrkeshögskola. Vi är tjänstemannastöd till kompetensförsörjningsnämnden.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Som skoladministratör hos oss erbjuds du en varierad roll där du kommer jobba tillsammans med ett drivet, omtänksamt och kompetent team. Du får möjlighet att kombinera din goda känsla för service med administrativa uppgifter.
I rollen som skoladministratör på Komvux förväntas du vara behjälplig i mötet med rektorer, lärare, elever och medborgare. Du möter elever och medborgare via reception och expedition. Arbetet innefattar även att registrera antagna elever på kurser samt övrig administration så som betygsregistrering och CSN-rapportering.
Uppdraget innebär huvudansvar för elevregistrering och administrativa uppgifter kopplat till skolrelaterade områden. Du tar fram beslutsunderlag till skolans ledningsgrupp för bland annat ekonomistyrning. Arbetsuppgifterna kan även innefatta att självständigt utveckla och förbättra administrativa arbetsmetoder och rutiner.
Du har många givande tillfällen att nyttja din sociala kompetens då du har regelbunden kontakt med externa leverantörer av vuxenutbildning, Yrkeshögskolan samt CSN och andra relevanta samarbetspartners. I ditt arbete förekommer all form av administration kopplat till elevens utbildningstid på Komvux Norrköping.
Vem är du?
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning samt flerårig yrkeserfarenhet inom kvalificerat administrativt arbete, alternativt eftergymnasial utbildning inom administration eller ekonomi.
Som person är du positiv, uppmärksam och tillmötesgående. Du har ett genuint intresse samt vilja och förmåga att hjälpa andra, och anstränger dig för att ge god service och leverera lösningar. Du har en god förståelse för människors olika förutsättningar och hur andra tar till sig information, där en av dina styrkor är att anpassa dig därefter.
Du har lätt för att samarbeta med andra och gillar kontakten med kollegor och andra människor. Du är flexibel i ditt sätt att arbeta och kommunicerar tydligt och välformulerat, anpassat efter situation.
Du arbetar lösningsorienterat och strukturerat och hittar de bästa tänkbara lösningarna för att föra arbetet framåt. Du kan arbeta under eget ansvar och göra prioriteringar då du har god struktur på ditt arbete.
Utöver det trivs du med att arbeta med ständiga förbättringar och välkomna nya digitala lösningar. Du har mycket god IT-vana och kan snabbt sätta dig in i flera olika system.
Du har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Vikariat
Längd på anställning: Från 1 november 2025 till och med 1 maj 2027
Tillträdesdatum: 1 november eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Delvis
Sista ansökningsdatum: 13 oktober
Kontakt: Enhetschef Pernilla Hederström, 0724616277, pernilla.hederstrom@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
