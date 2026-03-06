Vikarierande sjuksköterska till Försvarshälsan
Försvarshälsan (FH) Umeå är en intern företagshälsovård med Försvarsmakten som uppdragsgivare. FH Umeå skiljer sig från vanligt förekommande företagshälsovård genom att här bedrivs, förutom företagshälsovård, även hälso- och sjukvård för kadetter och värnpliktiga samt stöd vid militära övningar och insatser.
Om enheten
FH Umeå består i dagsläget av fyra medarbetare inom olika professioner. Vi samarbetar ofta tvärprofessionellt i team sammansatta utifrån den kompetens uppdraget kräver. Vi som idag arbetar vid försvarshälsan utgör ett engagerat arbetslag med hög kompetens inom våra olika områden. Vi utvecklar och anpassar arbetssätt och metoder för att nå bästa effekt och möta behoven hos våra kunder.
Försvarshälsan erbjuder dig ett stimulerande, omväxlande och utmanande arbete som sjuksköterska i en organisation med ett framåtskridande arbetssätt och en positiv atmosfär.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Företagshälsovård för all anställd personal samt hälso-och sjukvård för värnpliktiga och kadetter. Arbetet innehåller såväl hälsofrämjande, förebyggande, behandlande som rehabiliterande uppgifter. I arbetsuppgifterna ingår att undervisa och deltaga i utvecklingsarbete.
Du kommer att arbeta i en organisation med omväxlande och självständigt arbete men också arbete i team med Försvarshälsans övriga personal, fysioterapeut/ergonom, läkare och psykolog.
Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska med specialistkompetens inom relevant område
• Flerårig yrkeserfarenhet som sjuksköterska och ett par års yrkeserfarenhet som specialistsjuksköterska
• Körkort lägst klass B (bilkörning ingår i arbetet)Dina personliga egenskaper
Du har egen drivkraft, är kundorienterad och trivs med att arbeta tillsammans med övriga yrkeskategorier. Du bör trivas i rollen som utbildare och dessutom ha en vilja att utveckla samarbetet internt och externt. Flexibilitet och god samarbetsförmåga är en förutsättning liksom god fysisk kondition.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Meriterande
• Utbildning och erfarenhet inom primärvård
• Utbildning och erfarenhet inom företagshälsovård
• Erfarenhet från tjänstgöring i Försvarsmakten
Övrig information
• Anställningsform: Vikariat under tidsperioden 2026.06.01-2027.08.31. Möjlighet till förlängning av vikariat kan finnas.
• Sysselsättningsgrad: Heltid
• Arbetsort: Umeå, tjänsteresor förekommer inom Sverige. Obekväm arbetstid och tjänstgöring på annan ort kan förekomma.
• Tillträde snarast möjligt eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen kan lämnas av:
Anders Sandström, chef Försvarshälsan
Fackliga representanter:
OFR/O: Marcus Nygren
OFR/S: Annelie Forshage
SEKO: Mattias Jonsson
SACO: Eric Uhlin Frankel
Samtliga kontaktpersoner nås via växelnummer: 010-827 55 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-23. Din ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev där du berättar varför just du är lämplig för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå är Försvarsmaktens kunskapscentrum för skydd mot strålning, smitta och gift så kallade CBRN-händelser. Enheten utvecklar inte bara Försvarsmaktens förband inom området utan säkerställer också förmågan vid Försvarsmaktens övriga delar. SkyddC arbetar därför med både utbildning och utvecklingsfrågor samt ansvarar för att vidmakthålla nationell och internationell beredskap på området. Centrumets funktion är försvarsgemensam vilket innebär ett löpande samarbete med ett antal myndigheter inom vårt sakområde. Vid SkyddC arbetar drygt 140 civilt och militärt anställda. Budgeten för enheten omsluter cirka 140 miljoner kronor per år.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
