Vikarierande sjuksköterska till Bollmora vårdcentral
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Tyresö Visa alla sjuksköterskejobb i Tyresö
2026-06-12
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Vill du ha en arbetsplats med god stämning och sammanhållning? Där du kan träna tillsammans med dina arbetskamrater på arbetstid? Där din arbetsmiljö prioriteras?
Välkommen till oss på Bollmora vårdcentral i Tyresö centrum, 15 minuter från Gullmarsplan!Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Med vårdcentral, BVC och Rehab under samma tak vill vi vara den självklara vårdcentralen för Tyresöborna, en trygg hamn där man blir väl bemött och får den hjälp man behöver. Vi vill också vara förstavalet som arbetsplats för dig som läkare. Som specialist får du en egen lista så att du kan ta hand om dina egna patienter. Du får också en dag i veckan vigd åt administration, utvecklingsarbete och utbildning. För dig som vill finns också möjlighet att arbeta hemifrån.
Bollmora vårdcentral har idag cirka 11 400 listade patienter.
Om att vara anställd inom SLSO:
Som anställd inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) får du som medarbetare friskvårdsbidrag, en friskvårdstimme i veckan, fri sjukvård, tjänstepension, möjlighet till löneväxling, försäkringar och extra ersättning vid föräldraledighet eller sjukdom.
Den stora organisationen skapar utvecklings- och karriärmöjligheter samtidigt som den mindre arbetsplatsen ger dig chans att tillsammans med kollegor forma ert arbetssätt och arbeta med verksamhetsutveckling.Dina arbetsuppgifter
Vi söker en kollega till vår mottagning. Vi kan erbjuda ett omväxlande arbete med eget ansvar samt gott och nära samarbete med de övriga i teamet. På mottagningen är det arbetsuppgifter såsom patientbesök, akutmottagning samt telefonrådgivning.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av primärvård och/eller hemsjukvård.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en positiv inställning som är med och bidrar till en god arbetsmiljö. Du behöver ha lätt för att samarbeta men även kunna ta eget ansvar. Du ska vara serviceinriktad och kan ge "det lilla extra" till patienterna du möter. Arbetsbelastningen kan variera vilket ställer krav på flexibilitet, förmåga att prioritera och ett strukturerat arbetssätt. Vi kommer att fästa stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform:
Tjänsten är ett vikariat på ett år med möjlighet till förlängning, heltid, med start i början av september eller enligt överenskommelse.
Övrig information:
Vi kommer gå igenom ansökningarna löpande och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Bollmora vårdcentral Kontakt
Lina Rosén, Vårdförbundet 08-12340482 Jobbnummer
9960999