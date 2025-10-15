Vikarierande sjuksköterska till Bernadotte
Sjuksköterskejobb / Uppsala
2025-10-15
Uppsala
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Är du legitimerad sjuksköterska och vill arbeta patientcentrerat? Är du positiv och lösningsorienterad och vill vara med och utveckla vår verksamhet? Då kan du vara den vi söker!
Bernadotte är ett modernt äldreboende i Valsätra med stora ytor för samvaro, egen trädgård och närhet till naturen. Valsätra ligger 6 kilometer söder om Uppsala centrum och är ett omtyckt bostadsområde med goda bussförbindelser in till stan.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Arbetet som sjuksköterska är varierat och innehåller allt från läkemedelshantering, såromläggning och kateterbyte till att förskriva medicintekniska produkter eller utfärda intyg och arbeta med Senior Alert och avvikelser. Ronder gör du en till två gånger i veckan och du deltar även i regelbundna teammöten och kvalitetsråd. Hos oss är den ena dagen sällan lik den andra. Du kommer att lära dig nya saker och bredda din kompetens. Hos oss har du chans att påverka, förbättra och utforma verksamheten!Publiceringsdatum2025-10-15Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har körkort.
Som person ser du möjligheter i förändringar och anpassar dig efter förändrande omständigheter. Du tar ansvar för din uppgift och strukturerar själv upp ditt angreppssätt. Vidare har du lätt för att samarbeta med andra och anpassar din kommunikation utifrån vem du pratar med.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Anna Nyström verksamhetschef, 018-265 59 03
Facklig företrädare: Vårdförbundet, 018-67 70 47
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-726 00 44.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
Uppsala kommun, Avd HS ÄLN Kontakt
