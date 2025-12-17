Vikarierande Sjuksköterska natt -dubbel OB
2025-12-17
, Gällivare
, Arjeplog
, Älvsbyn
, Arvidsjaur
Jokkmokk är en kommun med siktet på framtiden!
Vi är en plats där gemenskap och ansvarstagande står i centrum, där dina kompetenser och idéer kan bli en del till att forma vägen framåt. Om du värdesätter en hög livskvalitet med nära till både natur och gemenskap, erbjuder Jokkmokk ett rikt kulturliv och prisvärda fritidsmöjligheter att uppleva.
Välkommen till en kommun som kombinerar driftighet och hjälpsamhet - här kan du vara med och skapa något nytt.
Primärvården i Jokkmokks kommun är en arbetsplats där närheten ligger i fokus. Våra team verkar tillsammans på olika plan för att ge bästa möjliga vård till kommuninvånarna.
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande vikarierande legitimerad sjuksköterska under ordinarie sjuksköterskas föräldraledighet. Vi är inne en spännande, utmanande och utvecklande tid i och med omställningen till Nära Vård som bedrivs i hela landet i samverkan mellan kommun och region.
Då denna tjänst är ett långtidsvikariat får du ta del av en testsatsning som kommer erbjuda dubbel ob-ersättning mellan kl 22-06,där arbetstiden är kl 21-07. Vill du vara med och utveckla framtidens kommunala primärvård inom Socialtjänsten i Jokkmokk?
Vi är stolta över att ha ett av Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar en trivsam och och fungerande vardag för våra medborgare. Bli en del av vårt team och hjälp oss göra skillnad!Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska erbjuds du ett meningsfullt och omväxlande arbete där du arbetar i Vård- och omsorgsboenden, ordinärt boende samt området Funktionsstöd. I denna roll kommer du att arbeta självständigt och vara en nyckelperson för våra brukare och patienter nattetid, samt stöd för omvårdnadspersonalen. Jourläkare är tillgänglig via telefonkontakt.
För oss är det viktigt att tillsammans hitta nya sätt att förbättra vår verksamhet, både för medarbetare och brukare/patienter. Därförär förändringsarbetet en viktig del. Genom det kan vi tillsammans utveckla den kommunala primärvården och stärka den goda vården för våra äldre.
I tjänsten ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter såsom:
* Ansvara för den övergripande sjuksköterskeverksamheten i kommunens primärvård nattetid
* Utföra egna bedömningar gällande patienters hälsa och välbefinnande
* Ge vård och stöd/handledning på kommunens Vård- och Omsorgsboenden, Området Funktionsnedsättning samt inom hemsjukvården
* Delta i teamarbetet för att säkerställa en god och säker vård Dokumentation av vårdinsatser
* Delta aktivt i utvecklings- och kvalitetsarbete
* Viss beredskap kan förekomma efter överenskommelseKvalifikationer
* Legitimerad sjuksköterska/specialistsjuksköterska
* Krav på B-körkort
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* Förmåga att utföra självständiga bedömningar och fatta beslut i akuta situtationer
* Empatisk förmåga och intresse för patientens behov
* Intresse för förändrings- och utvecklingsarbete
* Vidareutbildning till specialistsjuksköterska är meriterande
* Erfarenhet inom primärvård eller äldreomsorg är meriterande
ÖVRIGT
Jokkmokks kommun eftersträvar jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång. Vår värdegrund syftar till att ange de värderingar som ska genomsyra all verksamhet i Jokkmokks kommun där våra ledord är respekt, lika värde, ansvar, mod, engagemang och kompetens.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken "Ansök här" och inte via e-post eller pappersformat.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser.
Lönespannet för den här tjänsten är mellan 38 - 42 000 kr/månad på heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning baserat på din erfarenhet och kompetens.
Vi erbjuderäven:
• En stimulerande arbetsmiljö med möjlighet att utvecklas, där omtanke och kvalitet står i fokus
• En arbetsplats där vi värdesätter samarbete och öppen kommunikation
• Stöd och vägledning av kompetenta, hjälpsamma kollegor och chefer
• Flexibelt schemalagd arbetstid förlagd till natt, med en arbetstidsförkortning som motsvarar 32 tim/vecka på heltid
• God balans mellan arbete och fritid
• Dubbel Ob-ersättning kl. 22-06 under din vikariatet
För denna tjänst gör vi urval och intervjuar löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi önskar därför
din ansökan snarast Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "129/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jokkmokks kommun
(org.nr 212000-2676), https://www.jokkmokk.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/ Arbetsplats
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Kontakt
T.f Enhetschef
Ann-Charlotte Yngström ann-charlotte.yngstrom@jokkmokk.se 072-2499286 Jobbnummer
9649408