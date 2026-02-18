Vikarierande sjuksköterska/distriktssköterska
Region Jämtland Härjedalen, Svegs hälsocentral / Sjuksköterskejobb / Härjedalen Visa alla sjuksköterskejobb i Härjedalen
2026-02-18
, Älvdalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Svegs hälsocentral i Härjedalen
Vi söker legitimerad sjuksköterska/distriktssköterska för ett vikariat hos oss då en av våra medarbetare påbörjat en vidareutbildning till distriktsköterska.
Arbetet ger dig unika upplevelser utifrån de möten och skilda situationer du ställs inför. Vårt breda och varierade uppdrag ger dig som sjuksköterska stora möjligheter att utvecklas i din profession.
I Region Jämtland Härjedalen är livskvaliteten i fokus. Här är den storslagna naturen alltid nära. Här bor du trivsamt och kan fylla din fritid med upplevelser i hela Härjedalen. Svegs hälsocentral är en glesbygdscentral och framför allt under vintertid ökar akutverksamheten på grund av turismen i området. Mellan hälsocentralen och närmaste sjukhus är det 18 mil, så både akutvård och annan vård bedrivs vid hälsocentralen. Hos oss arbetar du med kollegor och i team med många professioner, med både spets och bredd i kompetensen. Svegs hälsocentral har cirka 4 800 listade personer. Enheten präglas av ett djupt engagemang och ansvar för den verksamhet som bedrivs i Härjedalen. Basen i arbetet är mottagningsverksamhet med brett primärvårdsåtagande. Detta innefattar distriktsläkarmottagning, distriktssköterskemottagning, lättakutmottagning, psykosocial verksamhet, sjukgymnastik, röntgen, laboratorium, barnmorskemottagning, mödrahälsovård och barnhälsovård. Svegs hälsocentral driver även en Närvårdsavdelning (NÄVA) med 2 OBS-platser för inläggning med vård dygnet runt. Denna bemannas av kommunens sjuksköterskor. I verksamheten ingår även filialer på turistorterna Lofsdalen och Vemdalsskalet. Tillsammans inspirerar och lyfter vi varandra i utveckling och förändringsarbeten. Distansoberoende teknik och flexibla lösningar ser vi som ett utvecklingsarbete samt Nära vård. Vill du vara med och driva vårt arbete framåt? Skicka in din ansökan idag!Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska/distriktssköterska på Svegs HC varierar arbetsuppgifterna mellan planerad mottagning, telefonrådgivning samt arbete på lättakuten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska alternativt sjuksköterska med specialistexamen som distriktssköterska. Erfarenhet krävs från yrkesrollen, det är även önskvärt och meriterande med arbetserfarenhet från primärvård. Vi söker dig som letar efter utveckling, som vill vara med och bidra med ständiga förbättringar till vår hälsocentral och som gärna lyfter dina tankar och idéer. Vi ser att du är flexibel, självgående, du har lätt att samarbeta och trivs i din yrkesroll.
Körkort B-behörighet Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C257231". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Svegs hälsocentral Kontakt
Enhetschef
Annica Korsby annica.korsby@regionjh.se 0767613634 Jobbnummer
9750132