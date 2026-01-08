Vikarierande Sjuksköterska/distriktsköterska till Rödeby vårdcentral
Östra närvården omfattar Region Blekinges vårdcentraler, ungdomsmottagningar och sårcentrum.
Blekingebor som blir sjuka vänder sig direkt till vårdcentralerna och får tillgång till hälso- och sjukvård som inte kräver sjukhusresurser. Vården ges i länets samtliga städer, på flera mindre orter och ibland i hemmen. Vårt mål är att vara en modern öppenvård där lagarbete och patienternas behov står i centrum.
Rödeby vårdcentral är en av de offentliga vårdcentralerna som ingår i hälsoval Blekinge. På vårdcentralen är vi drygt 25 härliga medarbetare i olika professioner som arbetar tillsammans för att möta våra 6600 listade patienter. På Rödeby vårdcentral har vi jobbat oss bort från hierarkiska strukturer och lägger istället fokus på att patienternas behov ska tillgodoses. Här värderar vi allas betydelse, inflytande och delaktighet i verksamheten och värnar om balansen mellan arbete och fritid. Här trivs både personal och patienter, vilket också visar sig i diverse undersökningar. Vi är en arbetsplats som uppmuntrar kreativitet och nya idéer!
Vårdcentralen ligger dessutom i nära anslutning till buss för bra pendlingsmöjligheter samt är miljöcertifierad.
Om jobbet
Som distriktssköterska/sjuksköterska har du varierade dagar med många olika arbetsuppgifter. Rådgivning via telefon och digitala kanaler, medicinska bedömningar och behandlingar, vaccinationer, omläggningar, injektioner och provtagningar är bara lite av vad du kommer att ägna dina dagar till. Till stöd har du hjälpsamma kollegor som alla värnar om gemenskap och trygg stämning. I tjänsten ingår vissa arbetspass på jourcentralen i Karlskrona som är belägen på Wämö vårdcentral. Jourcentralen har öppet vardagar 17-21 samt helger 10-19.
Tjänsten är ett sommarvikariat med möjlighet till förlängning.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska/distriktssköterska. Tidigare erfarenhet från arbete inom primärvård är meriterande.
Du älskar att jobba som sköterska och brinner för att ge god vård och hjälpa människor. Du är prestigelös och uppskattar att arbeta i team. Trygghet i arbetsrollen samt god förmåga att ta initiativ och fatta egna beslut är viktigt för att du ska trivas i tjänsten. Hos oss är du en viktig del i helheten där vi tillsammans utvecklar ett väl fungerande team.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi tillämpar löpande urval och kommer att intervjua kontinuerligt så vänta inte med att lämna in din ansökan. Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585). Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/9". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Hälso- och sjukvården Region Blekinge Kontakt
Jennie Ringborg avdelningschef 0455-735683 Jobbnummer
