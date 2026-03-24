Vikarierande sektionschef - Supplier Quality Management
2026-03-24
Vi söker nu en erfaren konsult för ett uppdrag som vikarierande sektionschef inom Supplier Quality Management hos en ledande aktör inom avancerad tillverkningsindustri i Linköping.
Detta är ett uppdrag för dig som har en stark bakgrund inom leverantörskvalitet, ledarskap och industriell produktion, och som trivs i en roll med både operativt och strategiskt ansvar.
Om uppdraget
I rollen ansvarar du för att leda och utveckla en sektion med fokus på att säkerställa att leverantörsbasen levererar produkter med rätt kvalitet. Du driver arbetet med att koordinera avvikelser och kvalitetsfrågor samt säkerställer att åtgärder genomförs inom överenskomna ledtider.
Du arbetar nära både interna funktioner och externa leverantörer för att bidra till en stabil och störningsfri produktion.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och utveckla team inom Supplier Quality Management
Koordinera och följa upp leverantörsrelaterade avvikelser
Ansvara för styrplaner kopplade till ankomstkontroll och kvalitetssäkring
Säkerställa att leverantörsorsakade kvalitetsbrister hanteras och åtgärdas
Samarbeta nära leverantörer, designorganisation och interna kvalitetsfunktioner
Driva förbättrings- och utvecklingsinitiativ inom processer och arbetssätt
Personalansvar inklusive coaching, återkoppling, målsättning och utveckling
Ansvara för budget, resultat och resursplanering
Bidra i rekrytering och kompetensutveckling

Publiceringsdatum 2026-03-24

Kravprofil för detta jobb
Minst 3 års erfarenhet inom relevant område
Erfarenhet av Supplier Quality Assurance och/eller Supplier Development
Erfarenhet från inköp eller leverantörsnära funktion
Dokumenterad ledarerfarenhet med personalansvar
God förståelse för kvalitetsarbete inom industriell produktion
Erfarenhet av att arbeta enligt lagkrav och regelverk
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från tillverkningsindustri eller komplexa produktmiljöer
Erfarenhet av arbete i organisationer med höga kvalitets- och säkerhetskravÖvrig information
Uppdraget är säkerhetsklassat och genomförs under förutsättning att erforderligt godkännande erhålls.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.
Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
(org.nr 559436-7608), https://www.jobsolution.se/ Jobbnummer
9816430