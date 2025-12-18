Vikarierande samordnare till Fritid för alla i Järva
2025-12-18
Vill du vara med och göra skillnad för barn och unga i Järva? Nu söker vi en driven och engagerad samordnare för ett vikariat på Fritid för alla.
Välkommen till oss
Inom avdelningen för främjande och förebyggande insatser finns bland annat område fritid. Området är indelat i två enheter som består utav fritids- och ungdomsgårdar, parklekar, korttidstillsyn inom LSS samt en HBTQI-verksamhet. Området driver även lovverksamhet, familjebussar och ett ESF-projekt. Samt att vi har ett samverkans- och uppföljningsuppdrag med entreprenaddrivna fritidsverksamheter. Hos oss arbetar ungefär 65 medarbetare där majoriteten är fritidsledare. Ledningen består av en områdeschef, två enhetschefer samt ett flertal samordnare och gruppledare.
Då vår samordnare för Fritid för alla går på föräldraledighet söker vi nu en driven person för ett vikariat på cirka ett år.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklade vikariat i en verksamhet som skapar trygga och inspirerande mötesplatser för våra unga stockholmare. Vår vision är att alla unga i staden ska ha tillgång till en meningsfull fritid som jämnar ut livsvillkor och ger dem möjligheter att växa. Fritid Järva är mer än bara fritid - det är en plats för möjligheter, drömmar och en starkare framtid för alla unga!
Som anställd i Stockholm stad erbjuds du även förmåner i form av sommar- respektive vinterarbetstid, friskvårdsbidrag samt möjlighet till semesterväxling. Läs gärna mer om Stockholms stad som arbetsgivare och våra förmåner.
Din roll
Som samordnare för Fritid för alla kommer du att planera, leda och genomföra vardags- och lovverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning, i syfte att:
fånga upp målgruppen och skapa förutsättningar för att fler ska få tillgång till en meningsfull fritid,
höja kännedomen om fritidsaktiviteter i stadsdelen,
möjliggöra att fler barn och unga med funktionsnedsättning hittar in i en fritidsaktivitet som passar deras behov.
I rollen ingår även att:
Samordna resurser i verksamheten,
Säkerställa tillgänglighet och anpassningar för deltagarnas behov,
Ansvara för uppföljning av verksamhetens ekonomi och rapportering,
Delta i samverkan med andra verksamheter inom Järva SDF samt med externa samarbetspartners och föreningsliv.
Du arbetar på uppdrag av enhetschef och är del av enhetens ledning. Du rapporterar regelbundet till enhetschef och fungerar som en länk mellan enhetschef och arbetsgrupp. Din huvudsakliga placering kommer att vara på Fritid för alla men du förväntas arbeta var tredje fredag på Electric ungdomsgård samt planera och förlägga arbetspass på övriga ungdomsgårdar och parklekar inom Järva SDF. Detta för att bidra till utveckling av fritidsutbudet och ökad kvalité inom fritidsverksamheten.
Din roll kommer att följa ett schema och inkluderar tjänstgöring under kvällar och helger, vilket gör att vi kan möta både medarbetare och ungdomarna när de bäst behöver oss.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Relevant utbildning inom fritid, socialpedagogik, specialpedagogik eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta med barn och unga med funktionsnedsättning.
Aktuell erfarenhet från kommunal verksamhet
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Goda kunskaper i LSS.
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av ledarskap, samordning och/eller verksamhetsutveckling.
Erfarenhet från Stockholms stad.
Vi söker en kreativ, lösningsfokuserad och kommunikativ samordnare som är aktiv i sitt dagliga arbete. Du är självgående och van att driva och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi värdesätter god samarbetsförmåga och en prestigelös inställning, vilket skapar mervärde i arbetet tillsammans med andra.
Vårt arbete kretsar kring barnens och ungdomarnas bästa - vi vill ge dem en meningsfull fritid. Därför är det viktigt att du har ett nyfiket förhållningssätt, stort engagemang för målgruppen och en vilja att utveckla tillgängliga fritidsverksamheter.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
