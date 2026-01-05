Vikarierande säljare sökes till Deichmann Eskilstuna!
Deichmann-Sko AB / Butikssäljarjobb / Eskilstuna Visa alla butikssäljarjobb i Eskilstuna
2026-01-05
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Deichmann-Sko AB i Eskilstuna
, Västerås
, Håbo
, Örebro
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du jobba med mode och service i en av våra butiker tillsammans med våra andra fantastiska medarbetare? Nu har du chansen att bli en del av vårt team. Hos Deichmann tror vi på att man kommer längst med samarbete och vi arbetar därför hela tiden på att stärka teamkänslan och arbetsglädjen.
Om jobbet
För att ständigt följa med i förändrade konsumentbeteenden och en föränderlig bransch är det viktigt att vi hela tiden strävar efter utveckling för att möta nya behov. Genom våra medarbetares olika bakgrund, erfarenhet och perspektiv säkerställer vi en hållbar utveckling.
Vi söker nu en motiverad och serviceminded butikssäljare med hög arbetsmoral, som vill sprida positivitet och energi i vår butik i Eskilstuna. Tjänsten är ett vikariat på 3 tim/vecka och tillsättningen av tjänsten förväntas ske snarast möjligt! Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
• försäljning och kundservice
• varupåfyllning
• se till att butiken är städad och inbjudande
• kassaarbete och delaktighet i öppning/stängning
Om dig
Nu söker vi en engagerad och hårt arbetande butikssäljare som:
• är serviceorienterade med ett positivt sinnelag
• är teamplayers som ser möjligheter framför begränsningar
• är villiga att lära sig Deichmann Skos koncept
• är beredda på hårt fysiskt arbete då tunga lyft kan förekomma
Vi ser många vägar in på Deichmann, din inställning och engagemang är den viktigaste egenskapen. Du har kanske tidigare erfarenhet från serviceyrken, t.ex. restaurang/butik, eller arbetat med likvärdig bransch där du är van vid ett högt tempo, eller så söker du ditt första jobb där du vill lära dig, utvecklas och har rätt inställning. Är du en person som tycker om människor och vill ge det där lilla extra till kunden, kan det här jobbet vara för dig. Som person tar du gärna på dig ansvar och frodas av utmaningar. Vi ser även gärna att du är öppen för att arbeta i närliggande butiker och att du har möjlighet att arbeta extra timmar vid behov. Du behöver ha fyllt 18 år för att jobba hos oss, du talar och skriver flytande svenska.
Vad erbjuder Deichmann?
Vi kan erbjuda dig ett spännande arbete där du har möjlighet att utvecklas både professionellt och personligen. För de medarbetare som visar potential och vilja att göra karriär finns det goda möjligheter hos Deichmann, bland annat som biträdande butikschef, trainee och butikschef. Vi har en väletablerad och engagerad arbetsmiljöorganisation som löpande fokuserar på att förbättra bland annat säkerheten, arbetsglädjen och motivationen genom aktiviteter och kampanjer. Vi erbjuder även:
• Personalrabatt hos Deichmann Sverige
• Kollektivavtal och pensionsordning
• Friskvårdsbidrag genom Epassi
• Avtalsenlig lön
• Utvecklings- och utbildningsmöjligheter
Ytterligare upplysningar
Urval och intervjuer sker löpande varpå tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Deichmann tror att en arbetsplats med större mångfald skapar en bättre arbetsmiljö och mer nöjda kunder.
Håll gärna utkik i din skräppost, för eventuell kommunikation från oss.
Deichmann genomför en bakgrundskontroll i slutet av varje rekryteringsprocess, som är en del utav referenstagningen. Detta är en del i ett led att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, bidra till god arbetsmiljö och säkerställa trygghet för såväl medarbetare, kunder och arbetsgivare. Kontrollen innefattar bland annat fällande och friande domar, samt strafföreläggande hos svenska domstolar.
_____________________________________________________________________
DEICHMANN-koncernen är marknadsledande i Europa och grundades i Essen 1913 av Heinrich Deichmann. Det är idag en familjedriven verksamhet med tredje generationen vid rodret. Verksamheten har genom åren haft en kontinuerlig tillväxt och är nu representerad i 30 länder med mer än 4.000 butiker över hela världen. Deichmann är en modern verksamhet som med visionen "Verksamheten ska tjäna människan" lägger stor vikt vid medarbetarnas trivsel, fokus på bra arbetsvillkor för såväl våra medarbetare som samarbetspartners, och inte minst på att ge kunderna trendiga kvalitetsskor till bra priser. Detta uppnås genom direkta globala inköp, teamwork och en människoorienterad verksamhetskultur. Sedan 2003 är Deichmann Sko representerat i Danmark och sedan 2007 även i Sverige. Deichmann Sko fortsätter att expandera i Sverige och Danmark de närmaste åren. Vi kan erbjuda dig ett spännande jobb där du har möjlighet att utvecklas både professionellt och personligen. Läs gärna mer om oss på deichmann.com. Ersättning
Lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Deichmann-Sko AB
(org.nr 556718-5789) Arbetsplats
Deichmann Sko AB Jobbnummer
9669876