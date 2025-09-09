Vikarierande Receptionist & Konferensvärdinna - Stora Brännbo
Stora Brännbo Konferens & Hotell är mötesplatsen mitt i Sigtuna. Med en genuin skandinavisk atmosfär och en bevarad arkitektur från klassiska 50/60-talet. Oavsett hur du möts hos oss så hoppas vi att du låter dig inspireras av vår fantastiska natursköna miljö.
Vill du vara ansiktet utåt för en inspirerande mötesplats? Stora Brännbo Konferens & Hotell söker nu en glad, framåt och varm person som med ett leende möter våra gäster och kollegor - och sprider energi i varje möte.Publiceringsdatum2025-09-09Om företaget
Stora Brännbo ligger mitt i hjärtat av Sigtuna, omgiven av naturskön miljö och med en genuin skandinavisk atmosfär. Vår anläggning kombinerar klassisk 50/60-talsarkitektur med moderna konferensmöjligheter. Vi är en plats där möten blir minnesvärda och där varje gäst ska känna sig sedd, välkommen och inspirerad.
Vi arbetar utifrån tre starka värdeord som genomsyrar allt vi gör.
Hjärtliga - Vi skapar en varm stämning med glädje, gemenskap och omtanke. Ansvarsfulla - Vi tar ansvar för vårt arbete, vår arbetsmiljö och vår påverkan på planeten.
Effektiva - Vi arbetar smart, är flexibla och hjälps åt för att ge gästen bästa möjliga upplevelse.
Om rollen
Som receptionist och konferensvärdinna är du den första - och sista - kontakten våra gäster har med oss på plats. Du är en nyckelperson i att skapa en varm, professionell och personlig upplevelse. Du guidar gäster, startar upp konferenser, hanterar bokningar och är expert på tekniken i våra mötesrum. Du är också en viktig del av vårt team, där vi hjälps åt prestigelöst och med stort engagemang.
Arbetsuppgifter i urval
• Välkomna gäster med ett leende - via telefon, mejl och på plats
• In- och utcheckning
• Starta konferenser med presentation och praktisk information
• Hantera bokningar och administration i vårt bokningssystem
• Vara tekniskt kunnig kring videokonferensverktyg (Teams, Zoom m.fl.)
• Merförsäljning och visningar av anläggningen
• Rond och synlighet i mötesrum, loungeytor och gym
• Felanmälningar och rapportering
• Sammanställning av gästenkäter och presentation av resultat
• Aktivt deltagande i miljöarbete och förbättringsförslag
Vi söker dig som
• Har erfarenhet från hotellreception eller konferensverksamhet
• Är strukturerad, lyhörd och lösningsorienterad
• Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
• Är prestigelös och älskar att ge service
• Är en lagspelare som bidrar till god stämning och samarbete
• Ser möjligheter och vill utveckla både dig själv och Stora Brännbo
• Har en naturlig värme och energi som smittar av sig
Anställningsform
Vikariat: Oktober 2025 - Augusti 2026 på 80% enligt överenskommelse.
Arbetstid: I huvudsak vardagar, men helgarbete kan förekomma. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Memorio AB
(org.nr 556319-2003) Arbetsplats
Stora Brännbo Konferens och Hotell Jobbnummer
9500628