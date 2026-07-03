Vikarierande rättsmedicinsk assistent till Rättsmedicinalverket i Linköping
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2026-07-03
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Vill du ha en arbetsdag där din insats spelar roll? På Rättsmedicinalverket arbetar vi med allt från medicinska analyser och genetiska utredningar till psykiatriska bedömningar. Oavsett vilken roll du har bidrar du till rättssäkerheten.
Nu söker vi en rättsmedicinsk assistent för ett vikariat under 1 år till enheten för rättsmedicin i Linköping. Enheten består av ca 25 personer som tillsammans arbetar med att genomföra rättsmedicinska obduktioner, samt utfärda rättsintyg.
Ditt uppdrag
Som rättsmedicinsk assistent arbetar du huvudsakligen med att rent praktiskt förbereda inför och assistera vid rättsmedicinska obduktioner, vilket bland annat innebär att kroppen öppnas och att prover tas. Efter obduktionen ska kroppen iordningsställas och ibland balsameras. Andra förekommande arbetsuppgifter är att assistera vid tandröntgenundersökningar och att medverka vid vävnadsdonation. Du kommer därutöver att ha kontakt med begravningsentreprenörer och anhöriga i vår bårhusverksamhet, och förväntas att aktivt medverka i vårt kvalitetsarbete.
Även andra arbetsuppgifter inom ramen för enhetens och avdelningens uppdrag kan förekomma.Publiceringsdatum2026-07-03KvalifikationerKvalifikationer
Du ska ha vårdutbildning motsvarande undersköterska eller utbildning som obduktionstekniker eller annan utbildning som arbetsgivare bedömer som likvärdig
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete med avlidna
Goda kunskaper i anatomi
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda senast vid sista ansökningsdagen.
Personliga egenskaper och förmågor
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga då obduktionsarbetet till stor del utförs i team på en liten och välfungerande arbetsplats. Arbetet kan vara utmanande, både fysiskt och psykiskt, eftersom dödsfallsutredningarna ofta innefattar svåra händelser, vilket ställer krav på etiskt förhållningssätt, stor personlig integritet och att du kan agera stabilt och professionellt. Som person behöver du därtill ha god fysik, vara noggrann, strukturerad, flexibel och självgående. Eftersom du ska kommunicera med polis, begravningsentreprenörer och anhöriga m fl. måste du kunna läsa, skriva och prata svenska.
Anställningen
Anställningen är ett heltidsvikariat på ett år med placering vid den rättsmedicinska enheten i Linköping. Tjänsten kan därefter komma att lysas ut för ytterligare 1 år. Tillträde enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt. Myndighetens enheter finns på olika orter i Sverige, varför resor i tjänsten kan förekomma. Rättsmedicinalverket tillämpar individuell lönesättning.
RMV är en del av rättskedjan och vi ställer höga krav på medarbetarnas omdöme och säkerhetstänkande samt respekt för lag och ordning. Som företrädare för Rättsmedicinalverket följer du den statliga värdegrunden och bidrar genom ditt sätt att agera till rättssäkerhet, rättstrygghet och förtroende för myndigheten.
Vi genomför en bakgrundskontroll för vissa av våra anställningar genom att kontrollera utdrag ur belastningsregister. I samband med anställning vid RMV kan följa en skyldighet att krigsplaceras. Befattningen kan komma att bli inplacerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kan därmed komma att genomföras under anställningen.
Vi tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess där det kan förekomma arbetspsykologiska tester, kunskapsprov eller arbetsprov. Inför anställning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utförs kontroller med Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.
Vill du också vara med och bidra till ett rättssäkert samhälle?
Välkommen med din ansökan senast den 31 juli 2026. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju. Om du har skyddade personuppgifter kontakta nedan angiven chef.
Rättsmedicinalverket värnar om en rekrytering fri från diskriminering och verkar för att ge lika rättigheter och möjligheter.
Vill du veta mer?
För mer information är du välkommen att kontakta biträdande enhetschef Lotta Nordén Pettersson, tfn 010-483 42 54.
Facklig företrädare för Saco är Maritha Torkildsen Nilsson, för ST/OFR Selma El Hadi och för Seko Christer Johansson. Våra fackliga företrädare nås via vår växel tfn: 010-483 41 00.
Läs gärna om våra förmåner: https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/att-jobba-pa-rattsmedicinalverket/formaner-hos-oss/
Vi är den medicinska länken i rättskedjan. Här jobbar rättsläkare, utredare, rättsmedicinska assistenter, biomedicinska analytiker, administratörer och många fler på uppdrag av bland andra polis, åklagare och domstol.
Här kan du möta några av våra medarbetare: https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-medarbetare/
Avdelningen för rättsmedicin genomför varje år cirka 5 500 rättsmedicinska obduktioner på uppdrag av polis och åklagare. Vi undersöker också misstänkta gärningsmän och brottsoffer som utsatts för våldsbrott. Inom avdelningen för rättsmedicin finns sex rättsmedicinska enheter placerade i Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Linköping och Lund.
Det här gör vi: https://www.rmv.se/verksamheter/rattsmedicin/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rättsmedicinalverket
(org.nr 202100-4227), https://www.rmv.se/
587 58 LINKÖPING Arbetsplats
Rättsmedicinalverket RMV Jobbnummer
9990447