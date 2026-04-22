Vikarierande rådgivare till Piteå/Öjebyn
2026-04-22
När du har läst klart den här annonsen kommer du vilja jobba hos oss på Sparbanken Nord. För vi är inte en typisk bank. Vi är en Sparbank.
Det betyder att vi bryr oss om livet som händer här. Vi bryr oss om Norrbotten. Om människorna här. Om frågorna som kanske inte alltid är så bankiga - men som är viktiga på riktigt. Som vad som får en plats att växa. Eller vad som gör vardagen lite tryggare för någon annan. Det är så vi jobbar. Varje dag.
Det är inte bara något vi säger - det märks i vardagen. I hur idéer får ta plats och bli verklighet. I hur vi trivs och stöttar varandra på jobbet - något som också speglas i att vi är certifierade som ett Great Place to Work. Och i hur vi möter våra kunder - med tid, omtanke, kompetens och engagemang.
Nu söker vi två vikarier till våra kontor i Piteå och Öjebyn. Här blir du en del av ett engagerat team som samarbetar tätt och skapar en varm och professionell miljö - både för oss själva och för våra kunder.
I din roll blir du ett viktigt ansikte utåt. Du möter människor, lyssnar, guidar och hittar lösningar. Du arbetar både med spontana och bokade möten och hjälper kunder med allt från vardagstjänster till digitala lösningar. Vi lovar dig ett omväxlande arbete där du har möjlighet att utvecklas och växa.
Du har gymnasieutbildning, gärna inom ekonomi. Kanske har du erfarenhet från bank, handel eller annat som gett dig känsla för service och värdskap. Men viktigast av allt är din inställning, din vilja och ditt engagemang.
Tjänsterna är två vikariat på heltid (10 månader, respektive 12 månader), båda med start från augusti.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sparbanken Nord
(org.nr 598800-4817), https://sparbankennord.teamtailor.com
