Vikarierande produktionsledare
2025-09-19
Är du en erfaren ledare som brinner för att utveckla både människor och processer? Vi söker en vikarierande produktionsledare som vill ta sig an en nyckelroll i vår tekniskt avancerade verksamhet i Sandviken.
Som produktionsledare ansvarar du för att leda och utveckla ett team på drygt 20 medarbetare. Du driver verksamhetsutveckling, säkerställer hög kvalitet och effektivitet i alla led, och är en närvarande ledare som motiverar ditt team att nå gemensamma mål. Du arbetar målstyrt och har ett starkt fokus på ständiga förbättringar.
Vi söker dig med tekniskt intresse och förmåga att skapa engagemang. Du är drivande, lösningsorienterad och kvalitetsmedveten, med en naturlig auktoritet. Är du redo att göra skillnad med ditt ledarskap? Välkommen med din ansökan!
Som konsult hos Randstad Operational är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra många spännande kunder. Du får konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor.
Ansvarsområden
Hantera det dagliga operativa arbetet samtidigt som du bidrar till verksamhetens strategiska utveckling
Skapa och implementera tydliga strukturer och effektiva processer
Använda en målstyrd approach för att säkerställa att verksamheten uppfyller krav och utvecklas framåt
Driva utveckling av både processer och individer med engagemang och drivKvalifikationer
Erfarenhet från en ledande roll
Vana att driva verksamhetsutveckling och förändringsledning
Det är meriterande om du har en teknisk utbildning i grundenOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
