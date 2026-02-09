Vikarierande processingenjör
2026-02-09
Syvab AB äger och driver Himmerfjärdsverket - ett av Sveriges största avloppsreningsverk, vackert beläget vid Östersjön i södra Botkyrka. Varje dag renar vi avloppsvatten från cirka 350 000 människor i sydvästra Storstockholm.
Vårt uppdrag är tydligt: att skydda Östersjön och bidra till ett mer hållbart samhälle. Därför satsar vi kontinuerligt på ny teknik och utvecklingsprojekt. Just nu genomför vi en omfattande ombyggnation med bland annat membranfiltrering och kaskadkväverening. Den nya anläggningen står helt klar 2027 och kommer att möta både ökad belastning och tuffare framtida reningskrav.
Miljö och hållbarhet genomsyrar allt vi gör. Förutom att rena vatten tar vi hand om våra restprodukter och förädlar dem till biogas och biomull. På Syvab är vi cirka 70 engagerade medarbetare som tillsammans arbetar för nästa generation.
Vill du ha ett meningsfullt jobb där din kompetens gör verklig skillnad? Nu söker vi en vikarierande processingenjör.
Om rollen
Rollen är en vikarierande processingenjör för ca 1 års tid från våren 2026 till hösten 2027.
Som processingenjör arbetar du i nära samarbete med laboratorieingenjörerna, driftpersonalen, och andra specialister för att säkerställa en stabil och effektiv reningsprocess. Rollen är analytisk men även operativ, med fokus på kvalitet, miljökrav och kontinuerlig förbättring. Rollen tillhör avdelningen Process och Utveckling som har fem processingenjörer och tre laboratorieingenjörer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar
Ha daglig processuppföljning av online- och lab-data samt uppmärksamma avvikelser
Utreda och följa upp processrelaterade frågeställningar/avvikelser genom att undersöka samband och orsak
Ta fram och uppdatera strategier inom områdena Vatten, Biogas, Slam, Demon och MBR-GAK-piloten. Arbetsuppgifterna bestäms i samråd med chefen och de andra processingenjörerna.
Jobba med utvecklings- och optimeringsinitiativ på Himmerfjärdsverket
Bidra med processkompetens i interna projekt vid behov
Hålla utbildningar, presentationer och studiebesök vid behov
Medverka i vårt systematiska arbetsmiljöarbete
Kvalifikationer och erfarenheter
Relevant högskoleutbildning, gärna inom kemi, biologi eller liknande med kurser inom vatten och avlopp
God förmåga att uttrycka dig väl i både svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort är att rekommendera
Önskvärda kvalifikationer och egenskaper
För att trivas i den här rollen bör du vara en kommunikativ och initiativtagande person som gillar att samarbeta med andra människor. Du har lätt för att planera och arbeta strukturerat samtidigt som du är flexibel och kan anpassa dig efter förändrade omständigheter. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekryteringsprocess.
Övrig information
Förutom dessa spännande arbetsuppgifter, duktiga kollegor och ett mycket bra arbetsklimat så erbjuds du även goda anställningsförmåner som gym i huset, kompetensutveckling, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och bra flextidsvillkor.
Bakgrunds- och hälsokontroll kommer att genomföras på slutlig kandidat.
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Administrativ chef
Lotta Hallgren lotta.hallgren@syvab.se 08-41077603
