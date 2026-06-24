Vikarierande planarkitekt till Trollhättans Stad
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2026-06-24
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Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Trollhättan växer – vill du vara med och forma vår framtid?
Trollhättan befinner sig i en expansiv fas där stadens fantastiska läge vid älven, rika friluftsliv och det korta pendlingsavståndet till Göteborg och andra orter i Västra Götaland är bidragande faktorer till att allt fler får upp ögonen för vår stad.
För att möta efterfrågan på framförallt nya detaljplaner söker vi dig som i rollen som planarkitekt vill vara med och utveckla Trollhättan tillsammans med ett kreativt, engagerat och framtidsinriktat plankontor.
Kommunen har en hög ambitionsnivå och utvecklas ständigt inom området hållbar utveckling. Verktyg som bland annat social konsekvensanalys, ekosystemtjänstanalys, hållbarhetsbedömning och gestaltningsprogram hjälper oss till hög kvalitet i planarbetet.
Vi är fullt igång med projekt som innebär ett ökat fokus på bland annat insatser för en minskad bostadssegregation, landsbygdsutveckling, en ny slussled och ökad digitalisering. En ny central stadsdel som lägger ribban högt avseende hållbarhet; Vårvik, med en ny bro över Göta älv, håller på att byggas som resultatet av ett mångårigt planarbete. Detaljplaner för bostäder, service och verksamheter tas fram kontinuerligt. Vi jobbar även med strategisk planering tillsammans med Kommunstyrelseförvaltningen.
Du har som medarbetare goda möjligheter till kompetensutveckling genom att delta i kurser och föreläsningsserier. Vi månar också om att varje medarbetare ska få bra förutsättningar för ett hållbart yrkesliv och har ordnat med utbildningar i stresshantering och grupputveckling. Det har bidragit till en stabil, hjälpsam och trygg arbetsgrupp där alla är med och bidrar.Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
I vårt arbetssätt läggs stort fokus i tidiga skeden där du som planarkitekt jobbar i nära samverkan med andra kompetenser, ofta i en projektledande roll. Vi jobbar i projektgrupper unika för varje projekt utifrån en uppstyrd projektmodell som vi kallar Samhällsbyggnadsprocessen. Arbetssättet innebär också att vi tar fram alla detaljplaner själva.
Vi jobbar med en mängd planprojekt av olika komplexitetsgrad och i olika skeden. För en tid framåt kommer vi behöva hjälp av en vikarie för att hålla uppe tempot i planeringen. Därför letar vi i första hand efter dig som har viss arbetslivserfarenhet från detaljplanering och/eller har gått utbildningen fysisk planering eller likvärdigt. Du kommer att delta i förverkligandet av nya stads- och samhällsutvecklingsprojekt främst genom upprättande av detaljplaner.
Tidigare erfarenhet av projektledning är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att du har ett driv kring att få projekt framåt och ett intresse kring att påverka stadens utveckling i riktning mot ett mer hållbart och inkluderande samhälle. Dialog med invånare, fastighetsägare, exploatörer, politiker och medarbetare är en viktig del i arbetet.
Som person är du bekväm med att jobba självständigt och har lätt för att samarbeta. Du är kommunikativ och lösningsfokuserad i ditt möte med olika aktörer. Du är ansvarsfull och bidrar med en positiv stämning på kontoret och hos de du möter i din yrkesutövning.Kvalifikationer
• Examen inom i första hand fysisk planering men även utbildningar inom landskapsarkitektur, arkitektur eller likvärdig utbildning är kvalificerande.
• God förmåga att planera, strukturera och driva arbetsuppgifter och projekt framåt i samverkan med andra.
Meriterande
• Yrkeserfarenhet inom detaljplanering/stadsbyggande.
• Erfarenhet av projektledning.
• Goda kunskaper i planerings- och visualiseringsverktyg, såsom Adobe, GIS och andra relevanta program. Intresse och kunskaper kring användande av AI, kopplat till yrkesrollen, ses som positivt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och kompetens som är fördelaktiga för rollen och kompletterar vår arbetsgrupp. Vi ser gärna att du har körkort för bil.
Anställningsinformation
Intervjuer kan komma att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans Kommun
(org.nr 212000-1546), http://www.trollhattan.se
Gärdhemsvägen 9 (visa karta
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461 32 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trollhättans Stad Jobbnummer
9976039