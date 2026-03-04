Vikarierande Personlig assistent i Kvänum
Molnet Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vara Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vara
Just nu söker vi vikarie till en tjänst som personlig assistent i Kvänum. Du kommer vara vikarie till befintlig personal just nu och sedan sommarvikarie i sommar och arbeta på fast schema.
Vi söker dig som vill jobba som personlig assistent till en äldre kvinna i Kvänum.
Hon bor i ett hus på landet med sin man.
Hennes intressen är att lyssna på radio, läsa tidningar, njuta i trädgården sommartid och åker gärna på lite dagsutflykter.
Katt finns i hemmet.
Vi söker dig som har egenskaper som glad och positiv men också med mycket humor.
Vara lugn i arbetssättet och både kunna bara vara och se vad som behöver göras.
Krav: Körkort
Rökfri är inget krav men ett önskemål
Som assistent hjälper du till med alla vardagliga rutiner som hygien, matlagning, städning och du får även köra hennes handikappbuss vid utflykter.
Vi arbetar med hjälpmedel som taklyft vid förflyttning till och från Permobil.
Introduktion sker på plats
Arbetet sker i både längre pass och kortare pass. Det är även bra om du har möjlighet att vara flexibel och kan hoppa in extra vid behov.
När du söker en tjänst hos oss, skicka ett mail med ditt cv och ditt personliga brev. Vi uppskattar även om du bifogar en bild på dig själv. Din ansökan kommer att läsas av personal på Molnet assistans samt kunden och hennes arbetsledare.
Är du intresserad av tjänsten och har skickat in din ansökan ser vi gärna att du själv skickar efter ett utdrag ur polisens belastningsregister. Detta är en policy på företaget och det gör du på polisens hemsida. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: linnea-johansson15@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kvänum". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Molnet Personlig Assistans AB
(org.nr 556909-8881)
535 91 KVÄNUM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hos kund i Kvänum Jobbnummer
9777729