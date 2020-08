Vikarierande personlig assistent - Avesta kommun, LSS 1 - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Avesta

Det är något speciellt med Avesta!Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas och får ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?Socialtjänsten i Avesta arbetar på olika sätt för att utveckla utrednings- och uppföljningsarbetet kring barn, familjer, ungdomar och vuxna. Vi söker nya metoder och utvecklar intern och extern samverkan för att på bästa sätt göra bra bedömningar och hitta verksamma lösningar på de behov vi möter.Nu söker vi en vikarierande personlig assistent. Tjänsten är ett långtidsvikariat och du kommer bli en av fyra personliga assistenter som arbetar hos denna kvinna. Det är en trygg och stabil arbetsgrupp där de flesta arbetat länge. Är du vår nästa kollega?2020-08-27Arbetet utförs i personens hem eller på annan plats där personen vistas. Att vara personlig assistent är ett ansvarsfullt arbete som ger personlig utveckling och mycket glädje tillbaka. Ditt arbete sker utifrån den genomförandeplan som är upprättad för att tillgodose huvudpersonens behov och beslut. Arbetet innefattar personlig- och medicinsk omvårdnad samt stöd och hjälp vid olika aktiviteter som ingår i en persons dagliga livsföring inklusive fritidsaktiviteter. Det kan till exempel innebära hjälp med av- och avklädning, personlig hygien, förflyttningar, delta i fritidsaktiviteter och umgås med släkt och vänner.I ditt arbete som personlig assistent sköter du även personens hem vilket innefattar vardagliga sysslor som städning, tvätt, inköp och matlagning. Arbetet innefattar förflyttningar med förflyttningshjälpmedel samt rullstol.Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll, sovande natt samt helger och schemat kan till viss del påverkas utifrån egenpåverkad arbetstid där schemat läggs i arbetsgruppen var 8:e vecka.Du har en för arbetet godkänd gymnasial utbildning som undersköterskeutbildning med inriktning funktionsnedsättning, eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning är meriterande. Erfarenhet av arbete som personlig assistent är önskvärt.Vi söker dig som kan arbeta självständigt och tar ansvar för din uppgift. Du har en god samarbetsförmåga d.v.s. kan relatera till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt. Du har också en förmåga att sätta dig in någon annans perspektiv och anpassar sättet du förmedlar ditt budskap till olika personer.Du uppvisar personlig mognad, är ansvarstagande och har ett förhållningssätt som värnar om människors integritet.Då en stor del av dina arbetsuppgifter handlar om att kommunicera med olika parter samt att arbeta med dokumentation krävs goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift. Grundläggande datakunskaper för att kunna dokumentera, schemalägga och föra mailkonversationer är ett krav.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt för att uppfylla de krav GDPR ställer ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.Varmt välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde så snart som möjligt. , upphör: 2021-09-30 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-09-09