Vikarierande operativ inköpare inom stålindustrin
2026-02-13
Vill du arbeta med inköp i ett anrikt och dynamiskt företag i framkanten av stålinnovation, som strävar efter att bygga en hållbar och grön framtid? Då kan detta vara rollen för dig! Missa inte chansen att få erfarenhet inom inköp på ett vikariat på ca 1 års tid.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är Sveriges största stålservicecenter och strävar ständigt efter att förbättra sin verksamhet. Som inköpare hos dem blir du en del av ett team på cirka fem personer och kommer att arbeta med inköp av varor och tjänster för företaget. Du kommer att samarbeta med andra avdelningar för att förstå företagets behov och hitta leverantörer som kan leverera produkter och tjänster av hög kvalitet till rätt pris och tid. Arbetet sker på plats i Arendal under dagtid, men det finns även möjlighet att arbeta flexibelt och på distans någon dag i veckan. Uppdraget är ett vikariat på cirka 1 år där anställningen sker via oss på Academic Work. Du förväntas vara en viktig del av att stödja teamet och bidra till att uppnå företagets mål om att ständigt förbättra och växa.
Du erbjuds
• En spännande vikariatsroll i ett framåtblickande företag.
• Möjlighet att arbeta i ett engagerat team och bidra till effektiva logistiklösningar.
Dina arbetsuppgifter
I din roll som Inköpare kommer du att arbeta aktivt med operativt inköp till ett antal produktionsenheter i Norden. Inköpsoptimering, planering, effektivisering och uppföljning blir dagliga inslag där du är drivande i analysering och åtgärdsaktivering tvärfunktionellt inom organisationen. Du ges stort utrymme och ansvar att kartlägga helhetsperspektivet i våra processer och att aktivt driva förbättringar. Rollen innefattar arbete tillsammans med övriga funktioner inom bolaget.
• Operativt inköp av stål till ett antal produktionsenheter i Norden
• Planering, uppföljning och optimering av inköpsflöden inklusive MDM (material master data)
• Analys av prognoser/order, leveransprecision, lager och kostnadsutveckling
• Identifiera, driva och följa upp förbättrings- och effektiviseringsinitiativ
• Tvärfunktionellt samarbete med produktion, planering, leverantörer och andra stödfunktioner
• Bidra till utveckling av inköpsprocesser ur ett helhetsperspektiv
VI SÖKER DIG SOM
• Relevant akademisk examen inom Supply Chain Management eller liknande.
• Erfarenhet av operativt inköp, gärna inom tillverkningsindustrin.
• God kunskap om stålmaterial och dess egenskaper.
• Flytande i svenska och engelska, i både tal och skrift.
• Erfarenhet av arbete med affärssystem som SAP eller liknande ERP-system.
• Erfarenhet att förhandla och bygga goda leverantörsrelationer.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att arbeta i en internationell miljö.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad, tar eget ansvar och fattar trygga beslut inom givna ramar, är initiativrik och förbättringsdriven samt trivs med att samarbeta i tvärfunktionella team - med ett genuint engagemang och en nyfikenhet att ständigt utvecklas.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
