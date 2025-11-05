Vikarierande naturskyddshandläggare
2025-11-05
Välkommen att arbeta hos oss vid Länsstyrelsen i Dalarnas län! Vi samverkar med länets olika aktörer och arbetar mot visionen "Tillsammans för Dalarnas framtid". Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och centrala myndigheter. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, klimat, samhällsbyggnad, social hållbarhet, beredskap och mycket mer. Vår verksamhet gör nytta för hela samhället. Vi vill nu ha din hjälp att göra Länsstyrelsen ännu bättre.
Hos oss finns goda möjligheter att förena privatliv med arbetsliv genom flexibla arbetssätt och flertalet uppskattade förmåner såsom; distansarbete upp till 49,9%, lång semester, 28, 31 eller 35 dagar beroende på ålder och löneväxling. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på Jobba hos oss, Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se).
Vi söker en vikarierande handläggare till avdelningen för naturvård där vi arbetar med handläggning av naturvårdsärenden.
Avdelningen består av fyra enheter, två förvaltningsenheter för skyddad natur samt enheterna för vilt samt naturskydd. Det är till enheten för naturskydd som vi nu söker en vikarie till handläggning av ärenden. Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter inom naturvård och samarbete med engagerade kollegor.Dina arbetsuppgifter
I uppdraget att arbeta som naturvårdshandläggare kommer du att arbeta med samrådsärenden, granskning av kommunala strandskyddsdispenser, tillstånd och dispenser i skyddad natur och tillsyn enligt miljöbalken. Även andra naturvårdsärenden kan bli aktuella eftersom avdelningen samarbetar med många kompetensområden inom och utanför Länsstyrelsen för att nå naturvårdens mål.KvalifikationerKvalifikationer
- Naturvetenskaplig kompetens motsvarande universitets- eller högskolenivå.
- God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
- Du ska ha god datorvana.
- Du ska ha B-körkort.
Meriterande
- Dokumenterade kunskaper i att arbeta med GIS.
- Dokumenterade kunskaper i miljöbalken.
- Dokumenterade kunskaper i ärendehandläggningsverktyget Platina.
- Erfarenhet av handläggning av naturvårdsfrågor.Dina personliga egenskaper
- Förstå vikten av ett gott bemötande och att skapa goda relationer.
- Du ska vara resultatinriktad, driftig och initiativrik.
- Du ska ha lätt för att samarbeta.
- Du ställer dig bakom myndighetens värdegrund och är införstådd i vad arbetet som statligtjänsteperson ställer för krav på objektivitet och gott omdöme.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.Anställningsvillkor
Tjänsten avser vikariat, omfattning heltid 2026-01-01 - 2026-04-30
Länsstyrelsen i Dalarnas län arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Länsstyrelsen i Dalarnas län har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.
Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
