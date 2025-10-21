Vikarierande musiklärare på Adolfsbergsskolan
Knivsta Kommun / Grundskollärarjobb / Knivsta Visa alla grundskollärarjobb i Knivsta
2025-10-21
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knivsta Kommun i Knivsta
, Uppsala
eller i hela Sverige
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett arbetslag och samarbeta med kollegor, elevhälsa samt skolledning.
I arbetet ingår:
* Undervisning i musik och ansvar för planering, genomförande och dokumentation.
* Samarbete i arbetslag, elevhälsa och skolledning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lärare i musik eller på annat sätt erfaren inom ämnet.
Vi lägger stor vikt vid att du som lärare på Adolfsbergsskolan har lätt för att skapa relationer och att du ser samarbetet med elever, vårdnadshavare och kollegor som en självklar del av ditt relationella ledarskap. Som lärare är du samarbetsinriktad, är tydlig i ditt ledarskap, och har alltid elevernas bästa för ögonen.
Vi ser gärna att du är kreativ och nyfiken som person, och tycker om att pröva nya saker i din undervisning, såsom att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Genom en varierad och differentierad undervisning möter du elevers olikheter, behov och intressen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Erfarenhet av arbete med elever i grundskolan är meriterande.
I övrigt ser vi gärna dig som har kvaliteter som att:
• Motivera och engagera elever till att nå sin fulla potential
• Nyfiket prova olika arbetssätt som gynnar elevernas lärande och personliga utveckling
• Med god kommunikativ kompetens bidra till att utveckla goda relationer med kollegor, elever och vårdnadshavare.
ÖVRIGT
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Använd länken i annonsen för att söka tjänsten.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285373". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Knivsta kommun
(org.nr 212000-3013) Kontakt
biträdande rektor
Veronica Gussarvius veronica.gussarvius@knivsta.se 018-347267 Jobbnummer
9568080