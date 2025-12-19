Vikarierande museitekniker till Borås Konstmuseum
Borås kommun / Ljus- och ljudjobb / Borås Visa alla ljus- och ljudjobb i Borås
2025-12-19
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Borås är en kulturstad i ständig utveckling. Kulturförvaltningen arbetar med och ansvarar för en stor del av kulturutbudet. I vårt utbud finns Biblioteken i Borås, Borås Konstmuseum, Kulturskolan, Textilmuseet och Borås Museum, Borås Stadsteater och Publika möten med Bio Röda Kvarn. Kulturförvaltningen ansvarar också för programverksamhet för vuxna, unga och barn, fördelar bidrag till kulturföreningar och arrangemang, delar ut kulturstipendier samt hanterar frågor kring konstnärlig utsmyckning och kulturarv. Här arbetar drygt 230 personer för att berika Boråsarnas liv.
På Borås Konstmuseum upplever du utställningar med nationell och internationell samtidskonst. Museet ligger i Kulturhuset i centrala Borås och har alltid fri entré. Borås Konstmuseum ansvarar för den offentliga och urbana konsten i Borås. Sedan år 2008 har Borås Konstmuseum arrangerat en internationell konstbiennal och besökare har tagit del av storslagen och tankeväckande samtidskonst på museet och runt omkring i stadens offentliga rum.
Museet äger och förvaltar en konstsamling med drygt 5000 verk av främst svenska, men även internationella konstnärskap. Bland konstverken finns en stor spännvidd i tekniker och material med måleri, skulptur, teckning, grafik, foto, videokonst/rörlig bild och installationer. Ett urval ur samlingen finns alltid representerad i en utställning på museet. På museet finns även Lars Tunbjörk Center för fotografi och aktiviteter såsom visningar, samtal, filmvisningar och workshops erbjuds för alla åldrar.
Vikarierande museitekniker till Borås KonstmuseumPubliceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Konstmuseum söker en engagerad, mångsidig och lösningsorienterad museitekniker med ett brinnande intresse för samtidskonst! Tillsammans med utställningsteamet på konstmuseet, curatorer och konstnärer är du med och skapar förutsättningar för och formar nya spännande utställningar - som Borås Art Biennial 2026!
Du arbetar självständigt och i grupp med att planera och driva utställningstekniskt arbete i samband med museets produktioner. Arbetet bedrivs i projektform och förutsätter att du är lyhörd, flexibel och samarbetsinriktad. Arbetet rymmer museitekniska arbetsuppgifter som konstruktion, byggnation och tillverkning av utställningselement, arbete relaterat till bild, ljud och ljusteknik, hantering/hängning/montering av konst, samt packning av utställningar. Du kommer även att arbeta med säkerhetsfrågor och vara ansvarig för löpande underhåll av museets lokaler. Tunga lyft förekommer.
Tjänsten omfattar arbete vissa kvällar och helger t ex under installationsperioden, vernissage eller annan programverksamhet.
Övrig information
Som medarbetare på Kulturförvaltningen arbetar du tillsammans med oss enligt Kulturförvaltningens målbild: "Kulturen berikar boråsarnas liv och har nationell och internationell lyskraft". Mångfald, inkludering och jämställdhet är högt prioriterade områden hos oss. Vi hoppas därför att du som söker bidrar till det arbetet och gärna, med din bakgrund och kompetens, även bidrar till att öka vår mångfald.
Som medarbetare på Borås Stad får du tillgång till våra anställningsförmåner som kan främja ditt välmående och öka din trygghet i vardagen. Här kan du läsa mer om Borås stad som arbetsgivare och om våra förmåner. Kvalifikationer
Vi söker en person som har en lämplig eftergymnasial-/högskole-/universitetsutbildning, samt har en mångårig dokumenterad erfarenhet av att arbeta med konstnärliga processer. Du har relevant kännedom kring samtidskonstens bredd av material, teknik och installationslösningar och har erfarenhet av att lösa samtidskonstens olika behov. Du kan arbeta både självständigt och i samarbete med andra inom och utom konstmuseet. Du är strukturerad och hanterar situationer under stress väl.
Kunskap inom ljus, rörlig bild samt scenografiska egenskaper är meriterande. Kan du uppföra skalenlig modell av utställningar samt läsa arkitektoniska ritningar och instruktioner är det meriterande.
Du behöver kunna uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska.
Körkort är ett krav.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "22:2025:021". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Linda Wallenberg 0768887681 Jobbnummer
9654728