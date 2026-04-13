Vikarierande medicinsk sekreterare till Affektiv mottagning Södermalm
2026-04-13
Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri. Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens för patientens behov, betona tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom områdena patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är över 850 engagerade medarbetare som erbjuder patienter en god, säker och jämlik vård.
Om Affektiv mottagning Södermalm
Affektiv mottagning Södermalm är en specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning inom Psykiatri Södra Stockholm och behandlar patienter med depression, bipolaritet och/eller mani. Vår mottagning är centralt belägen på Södermalm, bredvid Zinkensdamms idrottsplats, i verksamhetsanpassade lokaler.
Vi söker
En strukturerad och lösningsorienterad medicinsk sekreterare som vill vara med och bidra till utvecklingen av vår mottagning. Du behöver kunna jobba självständigt, vara flexibel och kunna bemöta patienter i behov av psykiatrisk vård. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Publiceringsdatum2026-04-13Dina arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare kommer du arbeta med varierande uppgifter, till exempel:
Ansvara för journalskrivning och dokumentation i journalsystemet Take Care från diktat och andra anteckningar.
Säkerställa att journalhantering och arkivering sker på ett korrekt sätt.
Bemanna mottagningens reception och bemöta patienter, närstående och kollegor.
Arbeta med olika vård- och IT-system t.ex. Take Care, TeleQ, Webcert och Clockwork.
Stötta i planering av verksamheten, boka in besök, samordna tider för teamets olika funktioner och lösa dagliga behov som kan uppstå.
Vara ett administrativt stöd till mottagningens olika yrkesgrupper och t.ex. säkerställa att KVÅ-kodningen följer klinikens riktlinjer. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare och som:
Har erfarenhet av arbete inom psykiatrisk öppenvård
Behärskar Take Care, TeleQ och KVÅ-kodning
Meriterande
Särskild kompetens i klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) och åtgärdsklassificering.
Vad kan vi erbjuda dig?
Tjänsten är ett vikariat på ett år 100%, med möjlighet till förlängning. Arbetstid måndag till fredag, 39,5 timme/vecka med tillträde första juni 2026.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö där du ges möjlighet att arbeta självständigt och systematiskt för att säkerställa en högkvalitativ vård för våra patienter. Vi erbjuder en arbetsplats som ger utrymme för personlig och professionell utveckling både på individuell nivå och gruppnivå. Arbetet erbjuder en variation av arbetsuppgifter och möten med olika diagnosgrupper samt vårdgrannar.
Mottagningen erbjuder dessutom fri sjukvård, flextid, friskvårdstimme och har ett årligt friskvårdsbidrag på 5 000 kronor.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
